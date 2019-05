Farolas de la Alameda

En la Alameda Principal y con motivo de las obras del absurdo metro, he visto con horror que están quitando las maravillosas farolas que llevan allí dos siglos, sustituyéndolas, me imagino, por unas tan horrorosas como las de la plaza de la Marina. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar los malagueños que en temas como este no se nos consulte? ¿Donde van a parar estas farolas? ¿Al mismo sitio donde llevaron las rejas preciosas del jardín junto al Santuario de la Victoria? (las han sustituido por otras horribles).

Valle España

Málaga