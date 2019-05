'Al próximo gobierno municipal de Torremolinos', por Francisco Reina Pérez

Al próximo Gobierno Municipal: le pido que no comenta lo mismos errores

Desde esta carta, quiero pedirles a todos los partidos que se presentan a las elecciones Municipales de mi pueblo Torremolinos que cuando gobiernen, no cometan las mismas injusticias de esta anterior legislatura, gobiernen para y mirando a los ciudadanos, por encima de grandes proyectos faraónicos y que las partidas presupuestarias sean equitativas, solidarias y acorde al presupuesto y no por encima de él.

Cómo cualquiera Torremolinense hace en su casa, no gasta más de lo que ingresa y si tiene deudas trata de no endeudarse más. Lo que esté bien por favor no lo toquen, solo mejórenlo.

Esto es de primero de economía, regla básica en la economía doméstica y no digo más, de unos dineros que no son suyos.

Por eso encarecidamente les pido y creo que puedo hablar por boca de cualquier ciudadano, dedíquense a administrar y atender, en primer lugar a los ciudadanos más necesitados, más débiles y frágiles, tanto económicamente, como socialmente, déjense de pelearse, aúnen fuerzas por las políticas sociales, y olvídense de la cantinela d izquierdas y derechas, rojos y azules, esta anterior legislatura nos ha demostrado que los que supuestamente se consideraban defensores y luchadores han hecho pocas políticas sociales, con el pacto de la artimaña(cuatro formaciones), y eso que había un pacto de todos los que predican el estado de bienestar supuestamente por encima de cualquier política economicista.

No sean ustedes y perdonen «sepulcros blanqueados», como bien dice la Biblia, ayuden a los necesitados, menos fiestas y jaranas y den al pueblo lo que es del pueblo Y a Cesar lo que es del Cesar.

No puedo más que recordar tristes acontecimientos, pero a mi humilde entender sangrantes que yo y un grupo de usuarios pacientes del Patronato Municipal hemos sufrido, la soberbia y desidia con la familia de la señora que resultó gravemente herida al caerle un árbol encima, el trato recibido a la Asociación FIRES(Síndrome epiléptico por infección grave) enfermedad muy poco corriente 1/100.000 entre niños de 3 a 15 años y anualmente 1/1.000000 y por desgracia en España solo 10 casos y en Andalucía uno solo y precisamente es en nuestro pueblo, un ángel de 11 añitos y un 98% de dependencia, cerebral, pues el actual Gobierno Municipal les dió totalmente la espalda cuando su familia Torremolinenses como esa niña quisieron realizar un evento solidario el pasado 31 de marzo y se les ninguneó y no recibieron ayudan ninguna de la Alcaldía presidida por el Sr. José Ortiz y la Concejala de Cultura y yo añadiría de festejos que ahí siempre está, Sra. o Srta., Aida Blanes.



Pues fíjense ustedes, ambos dos de nuevo van en las listas el primero como Candidato de nuevo y la segunda en el puesto cuarto dispuesta de nuevo a revalidar un puesto en el gobierno Municipal.

Líbreme pueblo soberano de Torremolinos de no verles más al mando de un barco de insolidaridad e injusticia, cambiemos de capitán y timoneles y consigamos un nuevo barco cargado de ilusiones, ayuda, entendimiento y luchadores con un mínimo sentido de la sensibilidad y comprensión para los que más lo necesitan y los desfavorecidos. ¡POR FAVOR!