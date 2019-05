Móvil que no lees, corazón que no siente

Acabo de llegar de vacaciones. Unas vacaciones largas y sin conexión. Antes de partir me propuse desconectar de todo. No quería saber nada de lo que pasaba ni en el trabajo, ni en mi casa, ni en mi ciudad, ni en mi país ni en el mundo entero. Conseguí hacerlo. No miré las noticias ni consulté el móvil en 24 días seguidos. Mi casa podría haber estallado por los aires, y yo viviría feliz y ajena al trágico suceso. La verdad es que ha sido una experiencia interesante. Me he dado cuenta de que los problemas, aquellos ajenos a mi control, solo están si los buscas, los ves o los lees.

Paula Bonavota Sánchez

Fuengirola