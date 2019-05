La gran aportación de Chernobyl (HBO) es la creación de un nuevo género de series nunca antes visto en televisión: el terror basado en hechos reales. Hasta ahora, las series «basadas en hechos reales» siempre habían pertenecido a otras categorías: la más frecuente, el drama (Los Tudor, The Crown, Feud: Bette and Joan), pero también el biopic (John Adams), el costumbrismo romántico (Victoria) o, incluso, el thriller policíaco (todos los Narcos). Y las series de género de terror (American Horror Story, The walking dead, Hannibal) eran siempre el resultado de lo que dejaban a la vista las resacas más sórdidas de la mente de los guionistas. Pero ambas condiciones nunca se habían cruzado: hasta Chernobyl. Y el gran hallazgo de Craig Mazin, el creador de la serie, es que el terror y la realidad se potencian mutuamente. El horror de ver a los bomberos que acudieron la primera noche desangrándose entre llagas pocas horas después multiplica por mil el horror que provoca el zombie renacido más descuartizado de The walking dead. La maldad de los funcionarios soviéticos que minimizaron inicialmente la fusión del núcleo convierte a Hannibal Lecter en alguien canonizable. ¿Quieren pasar miedo, pero miedo miedo de verdad, no esos pellizcos de terror de monja adolescente que nos presentan en American Horror Story? Pues sepan que durante cuarenta y ocho horas se dio por seguro que la onda radioactiva mataría a toda la población de Ucrania y Bielorrusia, dejándolas totalmente inhabitables durante más de cien años. Las malformaciones, los cánceres, la contaminación de las aguas, asolarían Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia y la mayor parte de la República Democrática de Alemania. Chernóbil cambió la historia de la humanidad y Chernobyl cambiará la historia de la televisión. No pueden perderse la serie más importante del momento. Es fundamental comprender que la realidad y el terror forman la fusión definitiva.