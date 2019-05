Habemus Paco

En Málaga ha habido dos ganadores: PP/14 y PSOE/12. Sumados, 26 ediles de 31. Demuestra que el bipartidismo sigue fuerte. Se dispersan sus fuerzas, pero comandan el panorama municipal. Tal aserto se puede extrapolar a toda España. El aparato de ambos partidos tiene una 'mala salud de hierro'. Es la hora indudable de gobiernos coaligados. En el caso de Francisco de la Torre Prados (Paco), puede seguir gobernando solo, y va para el cuarto de siglo de alcalde. Cuando concluya este mandato tendrá 80 años. Un líder de epopeya, que tendrá su cuadro en la galería de los egregios regidores. Impasible, granítico, gobernando 'yo solo', como aquel Gálvez ante la bahía de Pensacola. Ha creado su propia marca, que trasciende a su PP. Pasó de ser confundido con Aparicio por las calles de los barrios malagueños, a estar omnipresente en todos ellos. Un fenómeno electoral epítome de mandatario local. A este día, aún queda por amarrar su nuevo gobierno. Su socio, el escurridizo Cassá, descompuesto, le arrojó el guante a la cara al filo de la una de la madrugada, como se hacen los retos a duelo singular: 'no pactaré con partidos que llevan imputados (investigados) en sus listas'. ¿Cómo se resuelve eso?

Primer escenario. Cassá se desdice (no sería la primera vez), siguiendo las indicaciones de sus mayores jefes de Madrid, y apoya la investidura de Paco. En tal caso, se instalaría un mandato municipal presidido por el PP, sin descontar la inclusión de esos dos Ciudadanos en calidad de cogobernantes.

Segundo escenario. Paco sacrifica al edil investigado por la Fiscalía y se produce el acuerdo con un Cassá satisfecho. Sería torcerle el gesto al alcalde, cosa nada fácil para un Ciudadano debilitado y a punto de ser 'jubilado' antes de tiempo por su propio partido, ante el descalabro electoral sufrido. Tal acto desbloquearía la gobernabilidad del Consistorio malagueño, con Cs dentro.

Tercer escenario. No se da ninguna de los dos escenarios anteriores y Cassá se echa en pos de un PSOE, que con los 3 concejales de Adelante (IU/Podemos) sumaría mayoría suficiente (17 concejales) para gobernar Málaga. Eso sería un gobierno Frankenstein, difícil de juntar.

Cuarto escenario. Tal vez el menos probable. Cassá solo, pacta con el PSOE, mientras el otro edil Ciudadano se queda del lado del PP. Gobernaría la izquierda.

La paradoja política local es que Ciudadanos, el mayor perdedor de la jornada –dos ediles contra la historia–, tiene la llave para que Paco siga allí o no. El otro perdedor, el resto de la izquierda, espera en pie a un pacto difícil para entrar junto al PSOE con la bandera del cambio. Mientras esas conversaciones progresan (tienen tres semanas), el alcalde espera sentado, porque da por sentado que seguirá decidiendo sobre la ciudad. Habiendo ganado sería sorprendente que no lo dejaran seguir mandando. Una posibilidad alejada de su pensamiento y que no le quita el sueño. Arriesgó pasar a la oposición y salió ganador, una vez más.

La aritmética electoral malagueña ha sido caprichosa. Paco sube de 13 a 14, gracias a que Cs baja de 3 a 2. Un concejal de oro que oxigena al viejo alcalde en su afán por jubilarse sentado en el sillón presidencial malagueño. También, tiene Paco el aliento favorable de que Vox no consigue ese 5% para ingresar en el Consistorio con, al menos, un concejal, que le habría quitado a él. El otro ganador pírrico es el socialista Dani Pérez, que aunque subiendo de 9 a 12 ediles, se queda a las puertas del cambio pregonado. Su posibilidad de gobernar pasa por una improbable carambola del destino, que a veces juega malas pasadas, según a quién.

El sorprendente triunfo del veterano Paco, confirma que la gente se apega a quien más conoce. «Siento el cariño de los malagueños», afirma con frecuencia. Tras casi veinte años trajinando los barrios, tocando las campanas de los tronos santos, bailando en la Feria de la calor y superándose a sí mismo en su diaria agenda imposible de seguir, el primer edil sigue siendo el muchacho deportista de los Maristas que fue. El que nada casi a diario, que se atreve en la travesía veraniega del puerto y que cita de memoria cada esquina de cada calle de esta ciudad. Sigue siendo un democratacristiano convencido. Y afirma, sin decirlo, «el PP de Málaga soy yo»: El Paco de Málaga.

La Diputación aún debe esperar. Ahí, la contabilidad aguarda por su sumatoria. Se avista una continuidad del PP al frente de esa casa regional, sin olvidar a su socio preferente. El triunfo municipal del PP en la Costa malagueña, y más allá, le mantiene a flote.