Arar en la mar

Los procesos, los resultados y la comunicación verbal y no verbal de los variopintos actores de las pasadas elecciones europeas, generales, autonómicas y municipales en el territorio patrio, me han dejado el ánimo acorchado. Me siento como Antoine Roquentin, el personaje principal de La náusea, la primera obra de Jean Paul Sartre. Lo ocurrido, su raíz, su razón de ser, su desarrollo y sus evidencias me han producido esa especie de angustia, ese vacío, esa náusea que explicaba Antoine en aquel diario que usó Sartre para plasmar su obra. Hoy, primer miércoles después de las últimas elecciones, por ahora, aún me dura la náusea. Es más, al arrullo de la posverdad en estado puro propalada por cada uno de los contendientes que han perdido algo en estas elecciones, es decir, todos, la náusea crece.

«Todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por encuentro», expresaba Sartre a través de Antoine de Roquentin. Y, uno, el que le escribe, amable leyente, que es muy suyo para sus cosas, va y le aplica esta afirmación a la posverdad de cada uno de los actores de los partidos en liza toda vez terminada la contienda electoral, y resulta que es un traje a la medida de la situación.

El cacareado ideario mitinero de los contendientes, custodios benditos, todos, por sus sacros ideales, los verdaderos, los únicos, los irrepetibles que le convenían a todos y a cada uno de los ciudadanos españoles hasta el domingo, desde la madrugada del lunes ya no importan. Aquellos que correteaban el país para ganar las elecciones por la salvación de España que no han ganado, tampoco han perdido, según ellos. Ganadores ficticios y perdedores de facto, todos, se congratulan mientras cada cual explicita su éxito electoral atendiendo a razones que jamás expresaron en sus mítines como objetivo. Asombroso el prodigio...

«Inocente es el que no necesita explicarse», decía Albert Camus, aquel amigo de Sartre que terminaría siendo su más acérrimo enemigo. Pero, la verdad, ateniéndonos al tenor normalizado de la filosofía y los protocolos asumidos y admitidos en los procesos electorales, personas inocentes, lo que se dice verdaderamente inocentes, no puede haber durante los mismos. Pobres criaturas mías, serían pasto de las jaurías multicolores.

Confieso que a mí me avergüenzan profundamente las dudosas intenciones y las fórmulas normalizadas en los procesos pre y poselectorales, pero comprendo que hasta que nos decidamos a humanizar educadamente los mítines y los debates políticos, el perfil de los arengadores mayores del reino seguirá exigiendo más la capacidad politizada del gladiador despiadado, del bragado sacamantecas, del dóberman vendehúmos con cuchillas ocultas bajo la lengua, que la del político transmisor de la verdad desnuda y de la serenidad sin trastienda ni reparos que un pueblo noble como el español merece.

Por mucho que el sentido de la expresión sea cosa probada y que existan innumerables pruebas fehacientes reforzadas por el tiempo de que en el día a día de la política lo que prima no son los principios, sino que lo que prima son las circunstancias, cuando las circunstancias contradicen a los principio sería razonable parar la arrancada y meditar, porque de lo contrario estaríamos propiciando el marxismo de don Groucho, el de los principios adaptados a las necesidades del «cliente», es decir, del «votante universal» en este caso y, eso, obviamente, más que política seria sería mercantilismo político, que no es lo mismo.

Sería hermoso que en un futuro no lejano los héroes encargados de convencer al votante cumplieran con dos condiciones:

Por un lado, que fueran personas cuyo niño anterior permaneciera vivo. Aquellos cuyo niño murió porque no supieron protegerlo, son personajes llenos de vacíos que huelen mal, porque el olor del cadáver de aquel niño al que dejaron morir se hace notar hasta el fin de sus días. Un adulto sin niño que lo habite es poco o nada de fiar.

Por otro lado, estos héroes, como condición sine qua non, habrían de gozar de la virtud de venir de vuelta del mal estilo y de la confrontación navajera que –aludo otra vez a Camus, parafraseándolo– en su examen de admisión habrían de demostrar que en la profundidad de sus inviernos aprendieron que en su interior de cada uno de ellos hay un verano invencible.

Cualquier otro tipo de medida será más de lo mismo, o sea, arar en la mar...