Peleas de enamorados

El clásico culebrón. La 'peleílla' de todos los años. Pero en una de las peores temporadas recientes del Real Madrid. El presidente blanco, Florentino Pérez, y el capitán, Sergio Ramos, atraviesan el enésimo bache en una relación marcada por los vaivenes desde que el sevillano desembarcase en la capital, fichado por el empresario, en un lejano verano de 2005. Desde entonces, pocos periodos estivales han sido tranquilos para el futuro de Ramos, continuamente asociado –sin éxito final– a ofertas de grandes clubes europeos. Ahora, los mareos vienen desde China, tentación multimillonaria para muchos veteranos. El programa Jugones de La Sexta soltó la bomba: el central andaluz le pidió a Florentino que le deje marcharse gratis a la Liga asiática, una proposición que el mandatario habría desestimado. Ramos tiene contrato con el Madrid hasta 2021, cobra unos 13 millones de euros anuales y su cláusula es de aúpa: 800 millones. De un tiempo a esta parte desde la capital se afirma que existe un distanciamiento entre la estrella de Camas y el presidente. 'El mimaíto' –así llamaban a Sergio Ramos en el vestuario del Santiago Bernabéu hace unos años por su buena relación con Florentino Pérez– quizá ya no lo sea tanto. Su relación está enquistada, fría. Sobre todo, desde la discusión en el vestuario del Bernabéu tras el trompazo contra el Ajax en el que Ramos, pese a no jugar por sanción, quedó claramente señalado por estar grabando un documental sobre su figura en su palco VIP mientras el Madrid caía con estrépito ante los holandeses. Aquel día Florentino entró al vestuario muy enfadado y, en medio de la bronca, insinuó que los jugadores tenían muchos días libres. Delante de todos el capitán salió a defender a sus compañeros y, entre otras cosas, le afeó su planificación, huérfana, según él, de un delantero goleador tras la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. Aquel rifirrafe acabó con el famoso «tú me pagas y yo me voy» que le habría dicho Ramos a Florentino después de que éste le amenazara con «planificar» su despido. Las informaciones publicadas estos días, de fuentes cercanas al presidente del Madrid, sostienen que Ramos, que está de vacaciones en el continente americano, amenaza con coger la puerta si no tiene una mejora de sueldo. Otras noticias publicadas también apuntan hacia el factor deportivo como elemento definitivo. Sergio Ramos, icono del Madrid moderno, estandarte en el césped junto a Cristiano del equipo triunfal que levantó tres Ligas de Campeones seguidas, ganador nato, no quiere resignarse ante el fin de ciclo del Madrid y aspira a que Florentino construya un equipo competitivo para volver a luchar por todos los títulos. A Ramos no le queda nada por ganar, tiene todo, pero quiere más. Más que un proyecto de futuro, como representan los Vinicius, Rodrigo, Jovic o Mendi, Ramos quiere un proyecto para ya que evite una temporada como la última. Aquí entraría la llegada de un crack, difícil en este momento por mucho que el entrenador del PSG no dé por segura para el año que viene la continuidad de Neymar o Mbappé. Hazard, Pogba o Jovic, otros jugadores que estarían más a tiro del Madrid, no terminarían de configurar el proyecto ganador deseado por el capitán, según apuntan desde la capital. Ramos cuenta, además, con el apoyo inquebrantable de Zinedine Zidane, entrenador blanco. Zizou. cuenta con el central andaluz para volver a ganarlo todo. Si Ramos se va sería una muestra de debilidad por parte de ZZ una vez que Florentino le prometió plenos poderes en su regreso.