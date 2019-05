Semillas en el monte

Quiero compartir con todos vosotros este mensaje que he copiado de Facebook, porque me parece una muy buena idea, fácil de llevar a cabo y no cuesta nada. Dice así: «¿Te puedo pedir ayuda? Por favor, si comes fruta, no tires las semillas o huesos, déjalos secar y guárdalos en una bolsita y mételos en tu automóvil, en la mochila, etc., y cuando salgas al campo o la montaña, aviéntalo o siémbralo en una zona donde haya árboles, lo demás lo hará la madre naturaleza. Se dice que en Malasia, Tailandia y otros países adoptaron esta idea y se dice que ahora hay árboles frutales por todos lados de esos países. Les aseguro que no seremos la excepción, la tierra te lo agradecerá. Hagámoslo, por favor». Solo se trata de un pequeño gesto. De esta forma, el día de mañana los animales, insectos, aves etc,. tendrán comida. Y nosotros sus flores, su aroma, su verdor, su fruta y su oxígeno. ¿Qué les parece?

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga