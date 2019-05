Día mundial sin tabaco

Un año más, el 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, y será un día para concienciar a fumadores/as de que dejen de fumar y felicitar a quienes lo han dejado. Tanto la Organización Mundial de la salud (OMS) como la Asociación española contra el cáncer (AECC) y el Comité nacional contra el tabaquismo (CNPT) han alertado del peligro del tabaco para la salud, y proponen nuevas medidas de información y prevención para rebajar el 22% de fumadores, cifra de las más altas de la UE.

En España, unas 60.000 personas mueren cada año por culpa del tabaco, y otras padecen la enfermedad durante años con una calidad de vida muy limitada. También se pide que se restrinjan más lugares expuestos al humo, como terrazas, estadios deportivos, grandes concentraciones, en el coche o en el hogar en presencia de niños o personas no fumadoras, para no perjudicar a quienes no fuman. No hay mejor inversión que en la salud, no fumes y disfruta la vida sin tabaco, te sentirás igual o mejor que yo 40 años después del adiós al tabaco.

Fernando Guerrero Barrio

Málaga