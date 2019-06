La Ciberguerra 5G

Esa máquina de crear noticias, que es Donald Trump, ha puesto en titulares del mundo su pelea con la empresa china Huawei, que tiene en sus manos el salto tecnológico de la comunicación digital. El pugilato es por el control mundial de ese nuevo avance, que guiará la vida cotidiana de miles de millones de personas en el planeta. Su uso real, previsto para 2020, y a medida que las operadoras lo vayan incorporando, hará posible la revolución de los automóviles –computadoras sobre ruedas– o complejas operaciones de cirugía a distancia. También convertirá a las ciudades en territorios digitalizados. Los hogares en espacios manejados por órdenes inteligentes. La Quinta Generación (5G) acercará a los humanos a la Inteligencia Artificial (IA), a la robotización, a un universo que estará ligado para siempre a los procesos instantáneos del ciberespacio, a la realidad convertida en virtual, donde la velocidad de los bits será más importante que contemplar una puesta de sol.

¿Qué es el 5G? Es una evolución del actual 4G de los móviles. Convertirán a estos en auténticas computadoras. El mundo automotriz ha impulsado este avance: todos los automóviles conectados en una inmensa red de circulación inteligente. Los accidentes serán inexistentes, afirman los tecnólogos. Los atascos en las autovías dejarán de ser una pesadilla. Y llegará el día en que los coches circulen de manera autónoma, sin intervención de los humanos. Este avance 5G es la puerta al uso de la Inteligencia Artificial a nivel global. Más y mayor velocidad, entre 10/20 veces más rápido. Una latencia (el tiempo que tarda un bit en ir hasta el servidor y volver) vertiginosa. El 4G actual lo realiza en unos 40 milisegundos, el nuevo 5G será prácticamente instantáneo. Una capacidad mil veces mayor que la actual red. El mundo absolutamente conectado a internet. Ya lo estamos, pero a partir de la implantación del 5G viviremos dentro del Ciberespacio. El Gran Hermano chino te vigila.

Huawei es una empresa creada en China por Ren Zhengfei, es la segunda mundial, tras Samsung. Su creador es un ingeniero que prestó servicio como alto oficial del Ejército Popular Chino. Formó parte de la gran transformación de su país, implantada por Deng Xiaoping, en su plan a 50 años. Huawei, significa 'Excelencia china'. Ya es más grande que Apple. Tiene su propia universidad. 170.000 empleados. Se ha adelantado al desarrollo e implantación planetaria del 5G. Para el gobierno de Trump, la amenaza china es que pueda llegar a controlar el tráfico de datos, con la más que posible interferencia en su propia seguridad nacional. Eso, además del inmenso nivel de comercio que tendrá la nueva Generación digital. El país que controle ese mercado global será el amo del mundo. En esta Primera Ciberguerra Mundial, Google abre fuego. Rompe su licencia con Huawei para que no pueda usar su sistema operativo. Por ahora los móviles chinos seguirán funcionando. La empresa china afirma que antes de fin de año tendrá su propio sistema, desligándose de Google. Es previsible que los jerarcas chinos y americanos, hombres de altos negocios, y antes que los bits se tiñan de sangre, acuerden un pacto comercial-tecnológico. Por ahora, las ventas de Huawei en España, su mercado piloto y pionero, han caído entre un 30/80%. Según la empresa china, mantienen el compromiso con los principales operadores españoles para lanzar 5G en siete capitales españolas, incluida Málaga, este mismo año. Existe un Plan Nacional 5G (Red.es) para subvencionar tal implantación. 17 de las 35 empresas del IBEX le dan su apoyo.

Fabricar un teléfono móvil requiere de una variedad amplia de componentes, que ningún país tiene en exclusiva. Hay una alta dependencia, ya que la materia prima y su ensamblaje no la tiene ningún país en exclusiva. Eso incluye a China y EEUU. Sucede que China no domina totalmente la nanotecnología, pero sí tiene materiales raros indispensables para ciertos componentes, como las baterías, que EEUU no posee. Por otra parte, dominar las altas prestaciones que produce y ofrece Google, no será nada fácil para el gigante Huawei. La próxima generación de teléfonos móviles chinos ya no tendrá el soporte de Google. La maraña de empresas tecnológicas mundiales tiene una alta interdependencia, con muchas de sus patentes en poder de los estadounidenses.

La revolución 5G, que toca a las pantallas digitales, significa una alta conectividad inédita hasta ahora. Se logrará a partir de una red de miniantenas direccionales, que permitirá tener en los móviles 1.4 Gbps, con latencia menor de 50 milisegundos. Una conexión de 1 millón/km2. Será una transmisión instantánea de datos, fotos, vídeos y sonido entre personas y cosas. China ha desarrollado el sistema de seguimiento tecnológico de ciudadanos y empresas más sofisticado del mundo: maestros del ciberespionaje. No parece extraño que EEUU haya reaccionado contra ese inmenso foco digital que es Huawei. La tecnología digital va a dominar todo el espacio que incluye el tiempo. El mundo que vislumbró George Orwell ya está aquí.