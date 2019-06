¿Quién mató a los tres reyes?, por María Faes Risco

Está claro quién mató a los tres Reyes. Fue uno de ellos, el mayor, al cometer un atroz delito de conducción temeraria. A pesar de ello, se ha desencadenado una obscena campaña nacional de compasión hacia la «mala suerte» que durante su vida –y la muerte, debida en gran parte en ambos casos a su desenfreno– del delincuente, no hacia la de sus víctimas. Artífices y beneficiarios de esa inmoral corriente de opinión han sido los poderosos cómplices de esas y otras muchas muertes parecidas. Porque no ocurrirían si empresarios sin escrúpulos no ofrecieran al público –tras encandilarlos con mil carreras de autos– unas armas mortíferas con ruedas. Esos vehículos debieran haber estado prohibidos siempre, no sólo en el futuro como planea ahora la UE, dado que pueden alcanzar velocidades que llegan a duplicar la máxima legal. Sus constructores corrompen a los políticos para que los toleren, sin importarles que su negocio manche de sangre y muerte las vías de nuestro país.