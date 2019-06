'El tapón del champú', por Venancio Rodríguez Sanz

El domingo pasado me ocurrió algo singular. Resulta que fui a la playa y, después de bañarme y de tomar el sol, aproveché para dar un paseo por la costa ¡ay, qué delicia! El mar estaba en calma. Pequeñas olas jugaban a pillarme y, cuando lo conseguían, su espuma me hacía cosquillas. Poca gente en la playa. Las gaviotas me decían cosas desde el cielo, ¿se imaginan? Cuando llegué al espigón del puerto deportivo de Premiá de Mar, observé que un tapón blanco de plástico se movía. Por la parte de abajo le asomaban unas patas, unas pinzas, unos cuernos y unos ojos oscuros. Me senté en la arena para observarlo con detenimiento. Todo orgulloso, éste siguió su curso hasta que, un cangrejo se cruzó en su camino. No sé lo que se dijeron pero, yo creo que estuvieron riñendo porque al poco se fueron a las manos: «¡Plin, plus, plas!», yo quería intervenir para poner paz entre los dos, pero me dije: «Sé prudente, podrías salir mal parado». Así que los dejé estar. Después de un rato, el cangrejo vencedor se apoderó del tapón, metió su abdomen en él y todo chulo se largó. El pobre perdedor, metió su vientre en la concha que el otro previamente había abandonado, y con la cabeza gacha se fue hacia las rocas hasta que lo perdí de vista...