No, hijo, no fue en Omaha. Ni en Utah ni... Bueno, sí; pero no. Un anciano de 97 años que tenía 22 el Día D se tira en paracaídas en el 75 aniversario del día D. La cara enfadosa de Trump resta altura al momento que la reina de Inglaterra, nonagenaria como el viejo combatiente que reta al cielo a su edad, comparte sin paracaídas junto a su poderoso y controvertido «aliado». Trump convierte todo fasto en nefasto. Lo mismo ocurrió en territorio galo entre el gesto intraducible de Trump y el presidencial de Macron. Omaha es un estado norteamericano, responde el padre al niño mientras miran al anciano en paracaídas en el informativo de la tele. Lo buscan en la enciclopedia. Mira. Omaha está a orillas del río Misuri; hace frontera con el estado de Iowa, que se pronuncia con casi todas las vocales, menos la e. A-i-o-u-a, deletrea el niño. Aioua.

NORMANDÍA

Omaha era el nombre en clave de uno de los tramos de playa del norte de Francia, el que iba desde Sainte Honorine des Pertes hasta Vierville Sur Mer, unos 8 kilómetros. Ése fue uno de los lugares donde se produjo el desembarco aliado en Normandía, frente al Canal de la Mancha. Aquella acción bélica el 6 de junio de 1944 dio el giro a la Segunda Guerra Mundial. Aunque no salió según lo planeado. Sólo allí y en unas horas murieron 4000 soldados por el fuerte oleaje y la férrea resistencia nazi. Qué sentirá ese anciano que desciende en paracaídas a cuando era un muchacho asustado entre las balas. Cómo recuerda a quienes fueron cayendo muertos a su lado hace 75 años quien sigue vivo para recordarlo. La semana se ha vuelto épica con la conmemoración de todo aquel horror, entre miserias humanas y gestos de grandeza, de «sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor» (que es en realidad lo que dijo Churchill cuatro años antes en la Cámara de los Comunes, el 13 de mayo de 1940, ensalzando el valor de los soldados británicos). La política de nuestras ciudades, comunidades y estado tiene poca épica al compararla con el aniversario, pero, al menos, nos sirve para vivir en paz.

MAL DE AMORES



La épica, en todo caso, hay que ponerla en su sitio. También la hay, por ejemplo, en La Roda. No en la de Córdoba, sino en la localidad homónima que hay en Albacete. Allí ha sacado mayoría absoluta en las municipales Juan Ramón Amores. Esta semana ha coincidido también el día mundial de la Esclerosis Múltiple. A Amores le diagnosticaron la peor: ELA (Esclerosis Múltiple Amiotrófica), cuando tenía 38 años. No superaría los tres años de vida. Pero, aunque los síntomas le van mermando, de eso hace ya cuatro. Mientras lucha ha seguido trabajando como consejero de Deportes en Castilla La Mancha, ha tenido un segundo hijo y se ha presentado a la alcaldía de su pueblo. Oírle en la radio resulta «épico, no, lo siguiente», como dice mi hijo de ocho años: -Mi religión es la vida. No dejéis que os golpee para vivirla como merece. Nadie ha vivido mañana... Le he «robado» el título de este ladillo (que es como se llaman estos párrafos separados dentro de la página en el argot periodístico) de su artículo de El País a Luz Sánchez-Mellado. Herida de amor también al ver a Amores hablando con reconocible dificultad ante el micrófono. Su mal es nuestro bien.

BIENES DE AMOR



Luego está la gentuza para la que todo vale. Su bien es nuestro mal. Como esos individuos que están detrás de la oenegé falsa que puso en pie la campaña de las botellas contra el cáncer infantil, engañando a niños, padres y profesores de colegios como el Monte de Mijas. O las farmacéuticas que han salido esta semana de nuevo a la palestra, una (Johnson and Johnson, la misma que sabía desde los años 70 que su famoso polvo de talco para bebés contenía asbesto, potencialmente cancerígeno) por el asunto de las prótesis de cadera defectuosas implantadas a sabiendas; la otra (Pfizer) por el feo asunto de no querer invertir la irrisoria cantidad de unos 80 millones de euros, frente a los miles que tiene de beneficio, en la investigación de un medicamento que podría ser eficaz en la prevención del Alzheimer, encerrándolo en el cajón de sus intereses privados contra los de la humanidad.

Uuuuuuuuu



Y, por último, la semana más cercana no ha dejado de llover titulares que contenían la a, la i, la o, la u y la a otra vez, casi como la palabra política menos la u. A ver qué pasa con el aún no presidente Sánchez y el apoyo que obtendrá de Puigdemont, por defecto, a su investidura. A ver qué pasa con el exceso de teatralidad o no del rechazo a la totalidad de Vox de los Presupuestos andaluces. A ver qué pasa con la concejala de Torremolinos que era del PP, luego de Vox y ahora de sí misma (con su acta de concejal amarrada, veremos si como moneda de cambio) tras ser expulsada de Vox por apoyar la celebración del Orgullo LGBTI en la localidad costasoleña. A ver qué pasa con el apoyo o no del ciudadano Juan Cassá al aún alcaldable (hasta el sábado próximo) De la Torre, y a ver qué pasa con el propio Cassá. A ver... Porque hoy es sábado.