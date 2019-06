Si rompes con la pareja cuando empieza el verano en Málaga, la sensación de desarraigo se hace más cuesta arriba de lo normal. Parece que todas las cosas conspiran contra ti: el sol, el calor, el desborde de optimismo y de prendas gráciles, el día inagotable que se prolonga hasta las diez de la noche. Se lleva la tristeza como quien porta un abrigo: es incómoda, pegajosa, fuera de lugar. Sin embargo, tienes que habituarte a transportarla dondequiera que vayas. O no. En una época en la que la tecnología nos aporta soluciones para cualquier situación, es innecesario apesadumbrarse más de lo debido. Gracias al fabuloso afán de innovar que presenta nuestra sociedad, siempre pendiente de satisfacer al máximo las necesidades de un público cada vez más exigente, nacen iniciativas que contribuyen a pasar por el difícil tránsito de un compromiso roto sin tener que recurrir a la archisabida travesía por un desierto emocional.

Con la certeza de esta posibilidad, rastrea en su móvil una aplicación que mitigue su pena. Tras varios intentos infructuosos –sí, se siguen ofreciendo duros a dos pesetas, remedios maravillosos que atufan a imposible–, da por fin con una oferta que promete cumplir con seriedad y eficacia.

Lo único es que son aún las nueve y cuarto de la mañana, le queda por delante una jornada de trabajo eterna, hasta las cinco. No puede evitar escaquearse del informe de perspectivas de crecimiento de la empresa turística que le toca auditar y maldecir cada cinco minutos el momento en el que conoció a Pedro, camarero y DJ ocasional de uno de los bares más de moda del centro. Se pregunta cómo ella, una mujer tan avisada de los peligros de las sonrisas misteriosas, pudo caer en una trampa tan simple, y no tiene más remedio que culpar de ello al Jägermeister y su influencia perniciosa en la capacidad de decisión amorosa. Se promete a sí misma no volver a caer y regresar a las birras de toda la vida, más serenas y frescas. Con ellas jamás le fueron contrarios los asuntos del corazón, pues la achispaban sin atontarla, y mantenía siempre una saludable manera de establecer y deshacer relaciones. Hasta que llegaron Pedro y sus palabras, sus besos, irse a vivir juntos, la pasión, la primera disputa, la incomprensión, el hastío. Sus amistades se lo avisaban, pero ella no quiso verlo, y ahora, por fin, es la hora de salir. Se despide y pone rumbo al establecimiento que la liberará de la tormenta que se acerca.

–Buenas tardes –dice ella, con mal disimulado nerviosismo.

–Buenas tardes –responde el dependiente–. ¿Puedo ayudarla en algo?

–Quisiera diez días de desconsuelo y un mes de tristeza.

–¿Se trata de una ruptura sentimental? –pregunta el dependiente.

–Sí, la tengo mañana, sobre las ocho y cuarto de la tarde –suspira ella.

–Para estos casos, tenemos ahora un pack de oferta: Desengaño Plus. Consta de un llanto intenso en la ducha, otro repentino en el servicio de su lugar de trabajo, una semana de llorera intermitente, seis noches en vela, dos kilos de helado de vainilla con nueces de macadamia y un bono de veinte horas para llamar por teléfono a sus dos mejores amigas.

–¿La tristeza no va incluida?

–Por supuesto, hasta dos meses prorrogables a uno más. Le sale a cuenta, se lo aseguro.

–Parece que sí, está muy bien pensado –dice ella, aún dubitativa.

–Podemos añadir, por solo un poco más, una noche loca de sexo con un desconocido y el encuentro en el súper con la que puede ser su pareja definitiva.

–La noche loca está bien, pero si podemos quitar el encuentro del súper€ Aún preciso de varios ensayos antes de llegar a conocer al hombre de mi vida.

–En ese caso –afirma sonriente el dependiente–, se la añado sin cobrarle más. Me ha caído usted simpática: me gustan las clientas que saben lo que quieren. ¿Se lo preparo para regalo?

–Sí, por favor. Lo abriré mañana, después de cenar –responde ella, ya más tranquila.

–¡Perfecto! ¿Va a abonar el pack en afectivo o con tarjeta?

–Tarjeta.

–Bien, póngala sobre su corazón y teclee sus latidos secretos. Yo mientras le preparo el paquete: va a ser la ruptura más bonita que jamás haya sufrido.uno más en una larga lista, tú jamás podrás olvidar esos momentos.