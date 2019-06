Los pactos y las bocas calientes

Los ciudadanos quieren claridad en los pactos, saber de la letra pequeña. No será fácil. La transparencia en política no es moneda diaria. Luego, todo termina por saberse, pero la partida de póker requiere que siempre los partidos guarden un comodín en la manga. Por ejemplo, en Andalucía, Vox amenaza con no aprobar los presupuestos del Gobierno andaluz; hay que decirlo alto y claro: Vox manda y exige; mirar a otro lado es marear la perdiz. Quizás por eso, el presidente Moreno Bonilla ha dado la cara y llamado al orden a los dirigentes de Vox. Si no apoyas, vuelve la izquierda. Es tocarle en la línea de flotación. Moreno Bonilla sabe de qué va la guerra. No debe preocuparse: Vox no se saldrá del redil. La ultraderecha necesita cacarear de vez en cuando pero suministrarán ibuprofeno al Gobierno andaluz.

Y a nivel nacional, Vox hará lo mismo: apoyar y dar sus votos, que no su confianza, a la derecha «cobardita», incluyendo a Ciudadanos. A Pablo Casado tan sólo le falta bailar y cantar por bulerías. Vox le salva la cabeza, medio cierra la crisis en el PP. En Andalucía, Vox dará su voto al PP en los ayuntamientos de Granada, Jaén, Córdoba y Málaga. Pablo Casado y Moreno Bonilla no perderán la oportunidad de hacerse con estas alcaldías y tapar, así, el desastre electoral del PP en Andalucía y España. Moreno Bonilla, aunque perdedor, necesita de estos cambalaches, como Pablo Casado necesita imperiosamente la alcaldía y la presidencia de la Comunidad de Madrid. El PP lleva cuatro elecciones como sonoro perdedor y necesita de Vox para tapar sus vergüenzas políticas. La división de la derecha le puede dar poder y mando en muchos lugares.

¿Y Ciudadanos, qué? Si Vox será muleta del PP, el partido de Rivera con sus declarados apoyos al tripartito por formar en muchos lugares de España, dará patente de corso a la corrupción del PP. Ciudadanos adalid, dice, de la regeneración y de la lucha contra la corrupción, no tiene empacho en dar su apoyo y sus votos al partido más corrupto de España. Tanto es así que Ciudadanos en Madrid validará a este partido, con la retahíla de corruptos que jalonan su reciente vida y lo que está por llegar. Ciudadanos, después de sus apoyos al PP de Madrid, en Murcia y Castilla-León no puede autoproclamarse, ni tendrá autoridad para decir que nunca dará su apoyo a un partido corrupto. Así se escribe la historia con un señor Rivera incapaz de consolidarse como el hombre fuerte de la derecha española. Rivera sabe que ganar batallitas no es ganar la guerra. Ciudadanos no puede ser grande sin gobernar grandes ciudades o comunidades. Y Rivera sabe que está llamado a ser un segundón de relumbre, pero siempre a la sombra del PP. Y ese es su drama.

Y de nada vale que aparezca Ciudadanos diciendo que no habrá fotos con Vox. Las habrá y hasta es posible que Vox se siente en áreas de poder en Madrid, por ejemplo. En Andalucía, podría ser a medio plazo, ojo. El tristón Villegas y la sonriente, puro marketing, de Inés Arrimadas nos venden una burra que nadie quiere comprar. Puro gesto para tapar sus vergüenzas. Ciudadanos no quiere mancharse las manos pero terminará entregado a Vox. Lo de Rivera con el PSOE, bueno con Pedro Sánchez, será digno de estudiar como uno de los grandes e históricos errores. La Santa Inquisición recuperada: Pedro Sánchez es un apóstata y hay que tratarlo como tal, a la hoguera y que arda como una teja humana para limpiar al partido socialista. Ciudadanos bendice la corrupción del PP y mantiene el cordón sanitario al PSOE como partido infestado por todos los males del averno.

Dicho lo cual, hay que bajar a nuestra tierra y proclamar que no todo vale, que las bocas calientes sobran en la policía seria. Es comprensible que cada martes, el Gobierno andaluz del PP levante la alfombra de la gestión socialista, con sonoras críticas, no siempre fundadas en datos reales. Está en su derecho pero lo que es inadmisible es lo dicho por la consejera de Igualdad, Roció Martín, cuando baja a la más asquerosa afirmación de que el Gobierno de Susana Díaz, esperaba la muerte de un dependiente para dar entrada en el circuito de las ayudas a uno nuevo. Ésta tal Rocío Martín no tiene derecho a estar en un Gobierno, sea el que sea.

P.D.- (1) Al consejero don José Imbroda le siguen creciendo los enanos. Ahora le ha tocado con un tal Cortés, de origen mijeño, a quien su novia le quiere dar un revolcón decorativo en despacho oficial. Lo mejor es que no dimita, nos puede dar más de un día de gloria informativa.

(2) Se presentaron los cursos de verano de la UMA. Excelente trabajo de Diego Vera, director general de la Fundación de la UMA, y de su equipo. Tener a Juan Cruz, Alfonso Guerra, Ángel Gabilondo, Errejón, Fernando Aranburu y Antonio Soler, Antón Losada y Fernando Vallespín, lo dice todo.