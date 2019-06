Ayer por la tarde aún había lista de espera para ser alcalde. Se hacía el programa La Ventana, de la SER, en el Museo Ruso de Málaga. «Parece que estamos en la consulta del urólogo... Pa el próximo programa tráete alguna mujer, ¡Carles!», se la clavó con arte Manu Sánchez a Francino cuando ya sonaban los pitos de las cinco en punto de la tarde. La primera hora coincidieron Antonio Banderas Picasso; el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y quien a esa hora volvía a decir el ciudadano Marín que será hoy el próximo alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El humorista sevillano también hizo un guiño a 'la manquita' (la catedral malagueña con su torre derecha inacabada), de la que dijo que es la única catedral de España que homenajea a la discapacidad. Olé.



Esperando a Godot

De la Torre también estaba ayer –pese a que Juan Marín insistía en que hoy mantendría el bastón de mando– en la lista de espera para ser alcalde. Hasta el día estipulado legalmente para la constitución de los ayuntamientos, tras las elecciones del 26 de mayo, y como en la celebrada obra de Samuel Beckett, parecía estar esperando a quien nunca llegaba. Esperando a Cassá. Como la manquita, De la Torre esperaba acabar su apellido municipal por la derecha o el centro derecha y se le notaba. Por la mañana había estado sentado en una sala del Hotel Barceló, con un ojo pendiente del teléfono móvil por si llamaba Juan Cassá (es un suponer) y con el otro pendiente del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, protagonista del foro que allí organizó La Opinión para saber, entre otras cosas, que casi 300.000 andaluces más, del medio millón ya desvelados por el nuevo gobierno, podrían estar en el limbo de unas listas de espera interminables. Aguirre explicó que se trata de andaluces que volvían en bucle al principio del conteo administrativo sanitario, sin llegar nunca al especialista o al quirófano.



10.000 millones

El consejero sorprendió a quienes no le conocían hablando clarito con su acento cordobés. Mientras lo hacía, se producían los vaivenes de Margarita del Cid de su mesa al pasillo, alcaldable de Torremolinos si la señora Cuín (primero del PP, luego de Todo por mi pueblo, luego de Todo por la patria y, por fin, tras ser expulsada de Vox, concejala de sí misma) no lo impide hoy. El consejero comenzó un discurso más partidista que sanitario, pero al fin entró en materia y no defraudó, tras dejar claro qué consejería manda en los presupuestos, aprobados el miércoles in extremis (con X) en el Parlamento andaluz. Las tres consejerías que más dinero se reparten son la de Políticas Sociales con una dotación de más de 2.000 millones de euros; la de Educación, con más de 6.000 millones y, la que él gestiona, con unos 10.000. Entre las tres suman el 53% del presupuesto andaluz.



Sacando bíceps

Habló Aguirre de mirar al paciente a los ojos. De ser afectivos y efectivos. Conectar los centros sociales con las consultas sanitarias. Potenciar la enfermería de enlace (conozco bien esa figura de cuando mi madre empezó a irse, el enfermero de enlace del centro de salud del barrio, sector Cruz de Humilladero / La Unión, fue muy importante para ella y para quienes la cuidábamos) Seguir abriendo los quirófanos por la tarde y los sábados (del 25 de marzo al 21 de mayo de 2018 se hicieron 15.038 intervenciones quirúrgicas, en ese mismo periodo de este año 16.717). Habló del cribado rectal, que cuesta dos euros, para detectar a tiempo un cáncer de colon cuyo tratamiento cuesta 26.000. Crear el hábito de la analítica de sangre para saber el PSA que puede advertir del cáncer de próstata (Aguirre dijo estar operado) Promover un calendario vacunal único. Hacer los trasplantes de médula en el hogar del paciente... (respecto a este asunto, el consejero terminó con un: Sed fuertes, elevando el brazo derecho y sacando bíceps, en recuerdo del inolvidable Pablo Ráez). Es un personaje, dijo un médico invitado al foro.



Timmy y Michael Jackson

Quien de verdad es un personaje, compositor y artista, es Timmy Ropero. Malagueño nacido en Bélgica de su también músico y emigrado padre (cuya vida merece un libro), Timmy ha hecho canciones para Malú, La Húngara, Gemeliers o el Dúo Dinámico. Y entre otras cosas, ha creado la emocionante partitura del vídeo Somos Málaga, dirigido por el también malagueño Fernando Ramos, la música del reportaje promocional Málaga Ciudad de los Museos y la del spot turístico que hizo la Junta de Andalucía para China. Traer a Timmy a esta página siempre está justificado, pero es que, cuando se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson, me acabo de enterar de que suya es la banda sonora del documental protagonizado por Lavelle Smith (laureado coreógrafo de Jackson y otras estrellas como Beyoncé o Rihanna) sobre el controvertido genio americano, cuyo estreno mundial será el 25 de este mes. Pelotazo. Y que también marque el Málaga esta tarde y gane por dos a cero... Porque hoy es sábado.