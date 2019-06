¿ Y El Limonar 'pa' cuándo?

'Pa' luego. Así es lamentablemente, no sé lo que ocurre pero siempre es así, tenemos la negra.

Años llevamos con peticiones al Ayuntamiento que siempre se están quedando para luego, vas allí con un proyecto ilusionante para los vecinos, pidiendo algo que ya tienen otras zonas de Málaga y siempre tenemos la misma respuesta, sí hombre€ sí, esto a ver si lo encajamos en la segunda fase de las obras que tenemos previstas para esa zona, (palmadita en la espalda), no preocuparos que esto lo arreglaremos.

Proyectos como un centro cultural y biblioteca, que tantas zonas de Málaga ya tienen, que hemos solicitado por activa y por pasiva, con distintas propuestas de ubicación, con planos de distribución, cuando no se opone Cultura se opone Arquitectura y ya con cinco años de antigüedad sigue esperando la segunda fase de las obras de Parque Badem Powel donde ya no queda sitio para un alfiler, pero no preocuparos esto os lo prometió el alcalde y lo haremos, ya lo veréis en la segunda fase€

Y ahora viene el carril bici del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Nuestro presidente del Distrito dos hace unas declaraciones a la prensa con la satisfacción de que resuelve el problema del carril bici del litoral Este y atiende las peticiones de la Plataforma pro Carril Bici Litoral Este, en la que a Asociación de Vecinos Limonar está integrada con otras asociaciones. Desde aquí felicito a mis compañeros de petición de El Palo y Pedregalejo, que parece que obtendrán su carril bici en su zona, pero ¿qué pasa con el Paseo Marítimo? ¿Otra vez a la segunda fase? Pero si es el que más lo necesita, y es donde se están dando las situaciones más peligrosas. ¿Cómo se establecen las prioridades en la ejecución de las obras? Yo no lo entiendo ni nadie me lo explica.

No sé hasta cuándo estaremos condenados a ver esta película, de política ficción, que para nosotros ha escrito el Sr. Conde O'Donell, inspirándose en la obra de Steven Spielberg Encuentros en la segunda fase.

Fernando Martín Mandly, presidente de la Asociación Vecinos Limonar Caleta

Málaga