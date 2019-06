La mentalidad ganadora no es aquella que interviene solo en los triunfos, sino en los momentos complicados y en los fracasos.

Es importante hacer saber que una mentalidad ganadora es entrenable a través de objetivos a corto y largo plazo, evitando la pereza y trabajando la autodisciplina como principal responsable de logro.

Dicha mentalidad es un tipo de actitud, un tipo de carácter capaz de sacrificarse y luchar en momentos complicados, aun no encontrando los resultados esperados. Esto está muy relacionado con la capacidad de buscar excusas y de estar más o menos tiempo en nuestra zona de no confort.

Se dice que la costumbre es lo que confirma la manera de ser de una persona, por tanto deberíamos aprender y acostumbrarnos a ser más ejemplares, a que los fallos no nos hundan y a que nuestras emociones no se conviertan en nuestro peor enemigo. En muchas ocasiones hay que seguir, persistir, aguantar, resistir... hay que trabajar la fortaleza mental desde pequeños y mejorarla con el paso de los años a través de experiencias, en ocasiones provocadas.

Ser competitivo no es malo, siempre y cuando te respetes a ti mismo y a los demás. Para ganar o conseguir tu objetivo no vale todo, ni son determinados gestos o palabras justificables por ganar. De ahí la importancia de la formación en Inteligencia Emocional, no solo para mejorar nuestra calidad de vida, sino para desarrollar mejores relaciones, más respetuosas y, en conclusión, orientadas más al éxito. Nadie se siente exitoso estando solo.

Una persona ganadora seguramente pierda más que gane, con una actitud luchadora en todo momento, ya sea en relación al deporte, a la empresa, en la familia o en el colegio. Saber luchar en la vida resulta fundamental para no solo avanzar, sino incluso sobrevivir, ya sea a la enfermedad, superando problemas familiares, deportivos, laborales, etc.

Educar para luchar y ganarle batallas a la vida supone:

1. Estar comprometido con uno mismo y con algo: crear una prioridad y sacrificarse por ella, por cumplir, por mejorar, por crecer. Ser constante aunque las cosas no nos salgan, ¡hay que seguir intentándolo! Además de saber reconocer cuándo parar y motivarse también hasta por los pequeños logros. El compromiso está muy relacionado con la autodisciplina, y la autodisciplina hay que entrenarla, sin que los autoengaños nos hagan encontrar excusas y nos quedemos tranquilos justificándonos. El compromiso está muy relacionado con los objetivos que escojamos para nuestra vida, deben ser motivadores y saber aceptar que todos conllevan alguna dificultad, disgustos y sacrificio.

2. Ser resiliente: para encontrar siempre el lado bueno de las cosas, aprovechar las derrotas y los fracasos como aprendizajes. Las dificultades se consideran oportunidades y se suele salir reforzado y motivado ganando experiencia, y con ello confianza en uno mismo. Aceptar las fortalezas y las debilidades para ser autocrítico y consciente de la propia realidad a través de un prisma positivo e ilusionante.

3. Ser empático: saber conocerse uno mismo y conocer a los demás. Tener la suficiente humildad y capacidad para ponerse en el lugar del otro, entender tus emociones y la de los demás y actuar con responsabilidad en relación a ello. La empatía facilita la resolución de conflictos y desarrolla la capacidad de liderazgo y gestión de personas.

4. Rodearte de buenas personas: las influencias y relaciones resultan fundamentales en la vida para avanzar y luchar en los momentos difíciles. Crear una sólida red de apoyos para los momentos más complicados es un seguro de vida, no sentirse solo ante los problemas evita pensamientos humillantes, de soledad y depresivos. Cultivar los buenos amigos debería convertirse en un hábito fundamental en la vida.

Ponerle ganas a la vida, superarse en cada dificultad, ayudar a los de tu alrededor, rodearte de buenas personas y sentirte acompañado quizá no sea lo mejor que te pueda pasar en la vida, pero es razón suficiente para sentirte ganador.