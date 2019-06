Los faroles (mentiras) de Rivera

No sé de qué va Rivera, si de farol o es porque la mentira cabalga en su mente como corcel incapaz de dominar. Y esto, en política se paga. La falta de credibilidad es peaje costoso y, sobre todo, anula presente y futuro. Que siga él, Arrimadas y su equipo afirmando que nada firmaron o negociaron con Vox es de mentecatos, mentirosos y creer que los ciudadanos somos tontos. Pero afirmar, de forma rotunda, que el Elíseo (o sea, Macron, primer ministro francés) bendecía y felicitaba por sus pactos (con la ultraderecha) a Ciudadanos es llevar la mentira hasta la vergüenza. El Elíseo, o sea Macrón, ha dicho que no, que no habló con Rivera. Y este, crecido en su error y mentira, echa la culpa, como siempre, a los comunicadores. ¿Qué va a hacer ahora su guardia de corps, Inés Arrimadas?

Ahora, quedan autonomías y el gobierno de España. Mañana sábado quedarán vistos para sentencia los gobiernos autonómicos. Los socialistas llevan las de ganar y gobiernan en 9 comunidades, que no es poco. Adriana Lastra, Ábalos y Carmen Calvo se pueden apuntar un 10. No parece que vaya a ver sorpresa en la Comunidad de Madrid, donde una vez más, la extrema derecha tiene la manija. Pablo Casado debe ir de romería a la Almudena.

Y parece que en julio Pedro Sánchez será investido, en segunda convocatoria, presidente del Gobierno. La derechita y la ultraderecha no suman. Pero a estas alturas no hay nada cerrado. Sería lamentable irnos hasta septiembre o encarar nuevas elecciones. Y sí hay gobierno terminarán unos meses de estrés cargados de tantas tensiones, noticias falsas, promesas, programa y propuestas que llevará meses digerir. Ahora, a gobernar. Pedro Sánchez, con el PSOE, ganador destacado de las tres elecciones últimas tiene la palabra. Casado y Rivera se disputarán liderar la oposición y la ultraderecha de Vox seguirá echándose al monte, cantando a los luceros. España necesita estabilidad y recuperar las políticas sociales que han sido el norte del PSOE y de Pedro Sánchez. España, además, debe ser un referente para la socialdemocracia europea que parece recuperar importantes parcelas de poder después de lo sucedido en Dinamarca, con todos los países nórdicos situados en esta onda.

Pero Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. El Partido Popular de Casado se olvida de lo que dijo cuándo pedía la abstención a los socialistas para que pudiera gobernar Rajoy. Ahora tiene la oportunidad de cumplir lo que pedía; no lo hará. El PP dificultará todo lo que pueda (la verdad que no mucho) la elección de Sánchez como presidente. Su no se contabilizará en el saldo negativo, pero nada más. El PP no lo tiene fácil pese a la hábil maniobra para tener poder en Madrid. Este PP de Casado se deshilacha y parece no haberse dado cuenta, o quizás sí. pero mira a otro lado. No existe en Cataluña, ni en el País Vasco, pierde todas las alcaldías importantes en Galicia y está en manos de Vox, lo quiera o no. Sin Vox, el PP no tendría poder ni en Andalucía. Todo ello evidencia que en el PP no todo se está haciendo bien. Esto no es lo peor, sino que no quieren darse cuenta y no asumen una realidad que dentro del seno del PP toma cuerpo, por ejemplo lo dicho por Alfonso Alonso, el líder vasco del PP.

Peor lo parece tener Ciudadanos, una vez que le leyeron la cartilla los líderes liberales europeos, con Macron a la cabeza, y en España, Manuel Valls, Arcadi y Francesc Carreras y soto vocce otros líderes que no comen de la sopa boba de Cs (si lo hace Rivera con sueldo oficial que no se salta un gitano con zapatillas nuevas). Mal lo tiene Ciudadanos que ha tenido que echar al ruedo nacional a Inés Arrimadas, especialista en mentir y sonreír al mismo tiempo como hizo en el programa de Ana Pastor, en la Sexta. Es de nota: Inés Arrimadas negaba haber pactado con Vox y en pantalla se veía el documento pactado en el Ayuntamiento de Madrid con los tres logos. Es de nota: Inés Arrimadas afirma que el Gobierno andaluz, gracias a Ciudadanos, cerró ya 85 chiringuitos. No es cierto, han sido sólo 5. Palabra de Parlamento andaluz. Es de nota: Inés Arrimadas negó que iban a echar a Manuel Valls de la coalición con Ciudadanos; a las pocas horas lo ponían de patitas en la calle. Si Inés Arrimadas huyó de Cataluña para comerse los marrones de Rivera está en lo suyo. Es de nota: Cs nació para luchar contra el independentismo. Y ahora se cabrea porque Manuel Valls le dio su apoyo a Colau en contra del independista Maragall. ¿En qué quedamos?

P.D. (1) El presidente Moreno en Marruecos. Mucha tela que cortar y mucho por hacer. Si hay soluciones para la migración, Rabat vale una misa. Moreno ha hecho valer, con su cohorte de consejeros, que, como se decía en tiempos franquistas, estamos condenados a entendernos. Pues eso.

(2) Jesús Aguirre, consejero de Salud, no es que sea de verbo fácil y verborreico cuando entra en terrenos resbaladizos para el PP sobre el aborto; no, es que en su fuero interno piensa lo que dice, «chupetón» incluido. Lo mismo que hiciera Casado. Hay que marcha atrás y reformar la ley del aborto. Mujeres en guerra.