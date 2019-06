Lil Miquela y los obscenos caudillajes

Bertrand Russell, tercer conde de Russell, fue el siglo pasado uno de los grandes maestros del mundo del pensamiento libre, culto e inteligente. Recibió en 1950 el Premio Nobel de Literatura. Intelectual y éticamente destacó siempre; también como filósofo y matemático iluminó aquellos tiempos, tantas veces tenebrosos. Pacifista medular, se enfrentó sin complejos y con valor a los nazis y a sus amenazas. Después de la Segunda Guerra Mundial nos advirtió de que la humanidad podría enfrentarse a graves peligros: el más temible sería la posibilidad de una guerra nuclear que afectaría a todo el planeta. Inevitablemente nos llevaría a la extinción –probablemente total– de todas las especies de nuestro mundo. Incluida la nuestra.

Nos anunció que el otro peligro podría ser un conflicto nuclear parcial y en menor escala. Pero aun así éste nos haría regresar a los tiempos crueles del caudillaje de los bárbaros. Pues una cultura altamente tecnológica como la nuestra no deja de ser una realidad extremadamente compleja, aparte de frágil. En muchos aspectos es tan vulnerable como los sistemas ecológicos del mundo en el que tan despreocupadamente vivimos. El ataque a los eslabones de la cadena podría tener unas consecuencias irreparables. Como ya advertía Aldous Huxley, en ese caso el colapso del sistema que sustenta nuestra civilización sería inevitable. Millones de seres humanos de este sobrecargado planeta serían destruidos en el caos resultante.

Lord Russell falleció el 2 de febrero de 1970. Mucho antes de que se advirtieran las primeras e inquietantes amenazas de los efectos del cambio climático. Tampoco pudo conocer Lord Russell a los actuales e inquietantes aspirantes al caudillaje totalitario. Y por supuesto tampoco se pudo cruzar su camino con el de la señorita Miquela Sousa, conocida también por su millón y medio de adoradores en Instagran como Lil Miquela. Lord Russell tuvo suerte. No tuvo que enfrentarse a esas experiencias. Ya que ese personaje, heraldo de los nuevos tiempos, esa supuesta joven de 19 años con imaginarias y cálidas raíces hispano-brasileñas, no es una mujer de carne y hueso. Es tan solo el fruto de la creación de un ordenador de alta gama manejado por los expertos informáticos de una empresa de Los Angeles, vinculada a un poderoso grupo del Silicon Valley. Lil Miquela es por consiguiente un increíble producto cibernético, un espejismo de píxeles.

Como una «influencer» virtual de las redes sociales desde 2016 parece que se ha convertido su imagen en una activista formidable del universo del marketing visceral. El año pasado sus creadores decidieron organizar una presentación pública con todos los honores. Aun así muchos de sus seguidores no quieren aceptar que Lil Miquela no es un ser humano. Confieso que hasta que lo leí en el New York Times del lunes pasado ignoraba la existencia de esta cibernética señorita. Espero que el Arcángel San Miguel y Lord Russell nos amparen desde sus respectivas atalayas?