Se presenta Simón Wiesenthal

Uno de los espectáculos más bellos que se han podido contemplar en los últimos tiempos es la pelea de los comunes con los separatistas a propósito de la reelección de Colau como alcaldesa de Barcelona. Se tienen fundadas esperanzas de que no es irrepetible. La susodicha soltó días más tarde unas lagrimitas que también han conmocionado al público. Lástima que no sean más frecuentes estos episodios de canibalismo político entre los totalitarios de toda laya. Pero el espectáculo continúa. Quizá el desenlace del absceso que sufre España venga de la mano de una vendetta entre las distintas facciones de los rebeldes -golpistas catalanes, antisistema de postín, filoterroristas vascos y nacionalistas varios, entre otros-. Es cierto que no sería una derrota a manos de los constitucionalistas y los demócratas, no, incapaces éstos de tal hazaña después de las numerosas castraciones políticas sufridas desde la transición a nuestros días, pero al fin, fruto de una implosión, que no explosión, quedarían diezmadas las filas de los enemigos de la libertad. Entonces sonó el despertador. El regusto por el sueño era gozoso, la sensación muy plácida.

Hay que preguntarse cómo no ha surgido entre nosotros un Simón Wiesenthal, el legendario cazanazis, pero ocupado en la captura de los etarras, cuando además se sabe dónde se encuentra la mayoría de ellos, en el País Vasco, pero también en Francia, Venezuela, Cuba€ Bueno, en realidad hubo algunas figuras desdibujadas en el tiempo, eran mercenarios, incluida una dama negra, nada que ver con aquel arquitecto vienés, éstos quedan muy atrás en la historia y las piezas cobradas, veintiséis, también. Eran otros tiempos y entonces la X quedó sin despejarse en la ecuación, aunque todo el mundo supo de quien se trataba y no fuera una verdadera incógnita, hoy es de mal gusto recordar, así también la derecha guarda silencio. El lector sabrá perdonar las limitaciones del lenguaje en cuanto a llamar a cada uno por su nombre. Pero aquí también se hacen inmersiones en la historia cuando se demanda al Carmen Thyssen por la presunta atribución errónea de un cuadro, Marina, que no sería de Emilio Ocón Rivas, sino de su sobrino y discípulo Adolfo Ocón. También es interesante el caso, reflexiono frente al antiguo Palacio Villalón, en Canela Fina, marisquería de un marroquí con quien entablo entrañable conversación sobre Tetuán.

Nuestros pasos nos llevan lejos de calle Compañía, al caso Michael Calvey, inversor norteamericano detenido en Rusia, que ha provocado una extraordinaria incertidumbre económica sobre la casa de Putin. La verdad es que no hay nada seguro bajo el cielo€ bueno, ni en el cielo, como se ha visto con el predator derribado por los ayatolás. Pero estas cosas ya no le interesan, refugiado en su mundo interior, allá en calle Triana 63, a Mario Conde. Fue condenado por el sistema, que también tiene su lado refinadamente cruel, y ahora la Justicia le da la razón, cuánta futilidad, pensaba mientras el aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro. La noticia judicial, creía él, le debía de haber llenado de contento, pero fue su emoción muy contenida, de tanto dolor pasado. El pueblo también eligió a Barrabás, se consoló.

Lo cierto es que muchas noticias llegan tarde en la era de los bits por segundo, por eso Dolores Vázquez pasó 519 días en prisión, acusada de la muerte de Rocío Wanninkhof, ¿y ahora qué? El Tribunal Constitucional extiende la indemnización a todos los presos que no acaben condenados, lo que me sabe a justo, aunque el dinero no pueda pagar nunca la libertad, amigo Sancho.

Y cunde la alarma aquí abajo al haberse descubierto dos exoplanetas muy parecidos a la Tierra y potencialmente habitables, ¿sería alcalde en alguno de ellos Paco de la Torre?, ¿y en el otro quizá Joaquín Villanova? Hay división de opiniones, y todas muy fundadas. Otros sí se van, caso de Antonio Maíllo, que deja IU de Andalucía y vuelve a su puesto de profesor. Hay que decir también que sufrió un cáncer y éste algo tendrá que ver. Remedios Ramos, por su parte, ya está incorporada desde hace una semana a su puesto en el SAS de Muelle Heredia, y muy diligente ella acude antes de las ocho con sus labios pintados de rojo, una nota de color en la mañana de Málaga. Javier Vela escribió en Libro de las máscaras citando a Chevillard:

Cada vez más, las cosas se parecen al recuerdo que tendremos de ellas.