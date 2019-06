Todavía hay esperanza

Soy de la opinión de que el deporte profesional se ha convertido en algo donde hay tanto en juego que no hay hueco para el corazón, no hay espacio para los sentimientos. Alguna vez ya he escrito sobre esto y los ejemplos se suceden. Despedidas de jugadores que lo fueron todo para un club y que se marchan por la puerta de atrás sin un reconocimiento a la altura; entrenadores que son despedidos cuando están luchando contra una grave enfermedad; entrenadores que después de ascender a un equipo, mantenerlo en la temporada siguiente haciendo crecer al club no son renovados... Por desgracia, estas cosas ya no solo pasan en la élite.

A veces no son los clubes o entidades sino el propio entorno o la prensa quien pone en duda el trabajo de un profesional porque está afrontando una enfermedad muy grave de un familiar muy cercano y se pide públicamente que el entrenador sea sustituido por otro para afrontar una serie de partidos que, sinceramente, mucha dificultad no parecen tener.

Y sabéis que los ejemplos son muchísimos. Seguro que vosotros recordáis casos. Cuando se decide prescindir de alguien o no renovarle, parece que se borra de la memoria de los que toman estas decisiones los logros que el personaje en cuestión consiguió en un pasado que no suele ser muy lejano. Y esto es entendible hasta cierto punto. La vida sigue, los ciclos se acaban y, a veces, hay que tomar decisiones que no son agradables. Pero esto no está reñido con el corazón, con despedir a quien sea con cariño demostrando el agradecimiento por lo mucho que hizo por el club, que en muchos casos puede ser el club de su vida.

Hay veces que esa falta de cariño está basada en diferencias con tal o cual dirigente que, con razón o sin ella, tiene muy presente esa relación personal a la hora de tomar la decisión de prescindir del empleado que sea sin darse cuenta de que el club está por encima de todos y olvidando lo que ese empleado hizo por el club. Es evidente que tienen todo el derecho de tomar la decisión de prescindir de quien sea pero, seguro que a todos os salen jugadores y entrenadores de primerísimo nivel que no recibieron la despedida que merecían.

En esos ejemplos que os aparecen en vuestra memoria, y que seguro son los mismos que me salen a mí, me baso para considerar que en el alto nivel no hay corazón ni sentimientos. Y me da pena pensar esto, pero es la realidad.

Es la realidad hasta que ves este año las finales de la NBA entre los Toronto Raptors y los Golden State Warriors. ¿Habrá una liga más profesional que la NBA? ¿Será esta competición el mejor ejemplo de que el negocio es más importante que el deporte en sí? Pues bien, en estas finales hemos visto cómo Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la liga, intenta reaparecer en el quinto partido de la serie para ayudar a su equipo que estaba perdiendo la serie tres a uno. Durant en ese partido, cuando estaba dominando el juego y haciendo que su equipo liderara el marcador con relativa comodidad, se rompe el tendón de Aquiles.

Tras el partido sale en rueda de prensa el señor Bob Myers, general manager de los Warriors, a anunciar la gravedad de la lesión de Kevin Durant. Myers en ese anuncio nos emociona a todos emocionándose, hace que se nos salten las lágrimas mientras él llora demostrándonos a todos los incrédulos como yo que no es verdad lo que pensamos, que en una gran organización como es una franquicia de la NBA, donde hay muchísimo dinero y donde el negocio es importantísimo, hay sentimientos; se quiere a las personas que trabajan junto a ti; se sufre cuando otro sufre y nos demuestra que claro que hay corazón.

Muchas gracias al señor Myers por enseñarnos que hay otra manera de hacer las cosas, que se puede dirigir un equipo súper profesional repleto de mega estrellas en la cancha y en el banquillo y tener empatía, cariño y corazón con ellos. Y esta alegría que me dio el señor Myers hizo que me surgiera una pregunta que os traslado ahora: ¿no será la fuerza de las relaciones personales que mostró Myers anunciando la gravísima lesión de Durant una de las claves del éxito de estos Warriors, que han dominado la NBA en los últimos años?