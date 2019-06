Divulgar Ciencia a tres turnos

La divulgación científica es una tarea tan urgente en la sociedad actual que es necesario que la televisión pública se ponga a trabajar en ella a tres turnos. Como se hace en una obra pública de máxima prioridad. Cuando la sociedad se enfrenta a una catástrofe y hay que intervenir a toda prisa para evitarla, se trabaja a tres turnos, y cuando un retén termina su agotadora jornada de ocho horas, ya está preparado el siguiente para tomar el relevo. Es fundamental que la obra no se detenga nunca. El pasado lunes me puse a ver Órbita Laika y me encontré con su ausencia. Al parecer se había terminado ya la temporada de 2019 y la televisión pública considera que ya no hace falta otro programa de divulgación científica hasta 2020.

No digo yo que Eduardo Sáenz de Cabezón y todo su magnífico equipo no merezcan el descanso. Pero no el descanso eterno. La temporada de Órbita Laika que acaba de terminar ha sido brillante, sencillamente magnífica, seguramente la mejor de toda su historia, y el retén de científicos de guardia que la ha realizado tiene derecho a unas buenas vacaciones. Pero TVE ha de ser consciente de la importancia de la divulgación científica como parte de su labor, y otro equipo de divulgadores tendría ya que haber estado preparado para tomar el testigo el siguiente lunes por la noche. Y cuando termine este equipo, debería incorporarse un tercero. Y después, un cuarto. Y cuantos hagan falta hasta que se cierre el ciclo y volvamos a tener a Eduardo Sáenz de Cabezón al frente de otras trece entregas de Órbita Laika.

Poco se sabe si sólo se sabe ciencia, pero nada se sabe si no se sabe ciencia. Y nunca como ahora la sociedad en su conjunto se ha enfrentado a encrucijadas que es necesario resolver racionalmente y no emocional o identitariamente. La ciencia es el mayor, más útil y más unificador proyecto colectivo de la especie humana. Cuando una labor es así de urgente se ha de trabajar a tres turnos al día o a cuatro temporadas al año.