Bioeconomía circular

Uno de los grandes problemas actuales a nivel global es la crisis medioambiental causada por el uso masivo de los plásticos derivados del petróleo. Es importante señalar que ésta es una actividad exclusivamente humana practicada desde hace pocas décadas. Estos plásticos, de ubicuidad sorprendente, son 'materiales excelentes' para la industria y la economía lineal (coger-usar-tirar) debido a costes de producción muy bajos, ligereza, capacidad casi infinita de moldeo con calor, etc. Todas estas propiedades son muy difíciles de emular con materiales sostenibles, aunque no imposible. Los residuos de diferentes actividades industriales, en particular aquellos de la industria alimentaria y la agricultura, pueden ser el punto de partida de nuevos materiales con magníficas cualidades y bajo impacto ambiental. Esta es la idea de fondo del concepto bautizado como bioeconomía circular, un modelo en el que desechos y materiales de origen biológico (biomasa) se mantienen dentro de un ciclo, transformándose unos en otros, reaprovechándose casi indefinidamente. El objetivo es desarrollar nuevos materiales sostenibles y rentables que sean substitutos viables a los petro-plásticos mediante procedimientos respetuosos con el medio ambiente y partiendo de residuos vegetales o animales que no se utilicen más. En este sentido, hay que ser optimistas: existen alternativas ecológicas a los plásticos.

Susana Guzmán Puyol y José Alejandro Heredia Guerrero, investigadores de la Universidad de Málaga

Un brexit con un inestable

El favorito para dirigir un brexit del modo más duro y perjudicial concebible, Boris Johnson, acaba de tener una pelea tan fuerte en la casa de su pareja con ella misma que sus vecinos llamaron a la policía. Es difícil imaginar que sea el político más equilibrado y diplomático para llevar a buen puerto un tema tan complejo y discutible como transcendente. Es el mismo que, como influyente alcalde de Londres, sólo optó por el brexit días antes del referéndum, lo que dice poco de su capacidad y rapidez de reflexión. Quizá convendría, allí como aquí, conseguir políticos más estables antes de decidir cambios históricos.

F. Gomis Mas

Málaga

FE DE ERRATAS

En la versión en papel de la entrevista con el artista malagueño José Carlos Casado (22/06/2019) un error en la edición imposibilitó la comprensión de una de las respuestas. El fallo está subsanado en la versión web.