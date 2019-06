El Papa está jugando con fuego y se va a quemar. Que le riña a sus nuncios por criticarle a sus espaldas... los nuncios tienen derecho a hablar de él bien o mal, delante o detrás..., lo que sucede es que sabe que no todos le bailan el agua y ve conspiraciones por todas partes. Pero lo importante no es eso, sino que disimuladamente está abriendo el portillo para el matrimonio de los sacerdotes, impensable en la historia de la Iglesia, quiere experimentarlo en la Amazonia, es solo el primer paso, ya verán.

Pero no fue fácil comer el domingo, Gatazul, cerrado, La Fuente atestado, igual que el excelente Escorpio, así que terminamos en El Higuerón. El arroz con pitu de Caleya, bien pero sin más, originariamente era el pollo de pueblo, de carnes rojas y prietas, que correteaba por las calles empedradas; y eso que uno no pueda elegir ningún blanco por copa, que verdejo sí o sí, ¿dónde se ha visto en un restaurante de categoría? Está muy extendida esta mala práctica. Pero más sabrosa es la charla con un amigo en La Deriva. Sostiene que el pueblo debe disfrutar lo que ha votado, y apurar la hiel hasta el último sorbo, incluido Podemos, si se diera el caso de que pisara moqueta. ¡Ay, qué pueblo!, que se deja veinte toneladas de basura en las playas de Málaga en la noche de San Juan. Otro comensal dice que hay que pelear. Nos pasamos toda la vida peleando, lo que pasa es que si no luchas te linchan. Difícil dilema. Y ahora la sentencia del Supremo, que desautoriza a la Audiencia de Navarra con un nuevo concepto de intimidación.

Y la justicia es la última tabla del náufrago en un océano sin esperanza, ¿también el derecho torcido? Bueno, la Junta Electoral acepta «autodeterminación» y permite a los eurodiputados acatar la Constitución apelando a «la libertad de los presos políticos», pero ¿esto qué es€? ¿Y la juez María Núñez Bolaños? Los fiscales de Sevilla envían al jefe de Anticorrupción las irregularidades de la instructora, resulta que la magistrada que investiga los ERE, el caso avales, o la Faffe, causas que afectan a los anteriores gobiernos socialistas, se acaba de dar de baja, y es que hay riesgo de prescripción de los delitos que se investigan. ¿Se acuerdan de la Faffe?, sí, hombre, esa agencia colocadero de familiares y amigotes que debía formar parados y lo que hacían algunos de sus jefes era pagar con dinero público black en los prostíbulos. Pero si te vas de la Justicia, a€ la sanidad, por ejemplo, en Málaga hay hasta 300 pacientes pendientes de una neurocirugía desde hace tres años, y como digo yo, no hay detenidos. Después, investigan a otra mujer que ocultó varias semanas a su hija de 14 años, y la policía la denuncia, no se le ocurre detenerla por un supuesto delito contra las relaciones familiares. Se movían entre varios municipios del Guadalhorce y la Costa. Y en Estepona, otra mujer denunciada por abandono de menores al dejar encerrada a su bebé de seis meses en el coche durante una hora y sufrir la criatura un golpe de calor. La señora dijo que tuvo un problema de salud, pero la policía demostró que mintió. Y es que todo esto comenzó mucho antes. Solo el cuarenta por ciento de los docentes de Secundaria se forma en disciplina y dedican casi diez minutos por clase a mantener el orden. La disciplina debe ser facha y por eso repele. No es solo que España sea el país de la UE con más ruido en las aulas. Ignacio Wert se descojona de risa. Intentó cambiar las cosas y los estudiantes se echaron a la calle, hasta ahí bien, pero es que su presidente, el que ahora anda por las calas y discotecas de Ibiza, lo vendió y quedó a los pies de los caballos.

Eso sí, la primera noticia que tienen los malagueños de sus concejales es que pactan por unanimidad subirse el sueldo un veinte por ciento, pero Paco, por Dios, un poco de eso... Y se nos ha muerto un gran poeta, Antonio Cabrera, natural de Medina Sidonia, amarrado a una silla de ruedas por una tonta patadita a una pelota y así, con el cuerpo quieto de cárcel, había escrito: Médula, circula/hacia la vida,/deja pasar el tiempo/fluido de lo móvil./Tú posees el fuego,/enfócalo hacia el mundo/y que ardan los nervios,/enteros,/gloriosamente.