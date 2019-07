70 años

Yo creía que nadie puede quitar a un jubilado de 70 años tras 59 años trabajando para alcanzar objetivos como crear familia y otros como el activismo, estudios, lecturas y demás hobbies pero la casta me ha demostrado lo contrario. También creía que no podría conseguir los objetivos que no he alcanzado hasta hoy. La casta ha cambiado mi opinión. Esta edad es buena para decir adiós a esta vida y cumplir con el pecado original. Una vez ido y de cuerpo presente los familiares, parientes, amigos y demás conocidos dicen con frecuencia: «No era joven pero tampoco tan viejo». Prefiero esta despedida que acabar vegetando en un geriátrico público a más de 100 km de mi hogar porque yo no tendré 2.000 euros mensuales para pagar uno privado. Sabemos que el personal abusa de poder intimidando a los moradores ancianos con tratos impropios según testigos. Necesitamos más afecto en esta etapa de la vida, no más desprecio ácido de «depredadores emocionales» según la psicología para que nos corroa el alma. Así nos sugieren que fallezcamos antes. No son un infierno pero muchos parecen un purgatorio. Los «austericidas» delatan prisa por hundir la economía contra los más vulnerables pero yo seguiré indicando que sus argumentos no justifican la destrucción de la Economía.

Bartolomé Florido

Torremolinos