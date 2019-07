Sería una pena que alguien pensara que Francisco de la Torre es un pesetero. Va a cobrar 13.036 euros anuales más a partir de ahora. Será una pena sí, que, a estas alturas de su etapa como alcalde, a estas alturas de su vida y trayectoria política, a su legado, cuando se haga balance, se pueda añadir esta mácula o manchita, esta maniobrita, este sueldo más que va a cobrar cada mes, sí, más de mil euros más cada mes en su nómina. 13.036 euros más al año. De 65.183 brutos anuales a 78.219.

Los concejales de Málaga se han subido el sueldo un veinte por ciento. Solo se ha desmarcado IU-Podemos. En principio estaban de acuerdo. Se desmarcaron a última hora por el ruido en redes y por un súbito ataque de dignidad tal vez. Y les da igual, ellos tienen unos baremos internos de remuneración.

Una subida podría ser justa. Los políticos tienen que estar bien pagados, dado que si no es así solo llegan a la política mediocres. Sin embargo, la subida podría haber sido del cinco o el diez. No sé, del once o doce. Pero lo del veinte es una vergüenza. Injustificable. Un pasote. Una cacicada. A negociar en una empresa privada una subida del tres por ciento los ponía yo.

Es un escándalo que esa haya sido la primera medida que han tomado. El consenso bolsillero.

El argumento de que cobran poco es inadmisible, dado que el problema no es que los políticos malagueños cobren poco; el problema es que los malagueños en general cobran poco. Aquí se pagan sueldos bajos en comparación con otros lugares de España. Los políticos han de ser el reflejo de la sociedad civil, no la élite económica.

Será legitimo llamar a esta corporación a partir de ahora los bienpagaos. Aunque en realidad lo que querrían ser todos es miembros del consejo de administración de la RTVA. Je.

En algunos foros se han enredado en ver quién tuvo la idea de subir los sueldos. No es que dé igual, pero lo importante es que ha habido varias tentativas y no todas han partido del mismo partido. Y que todos están de acuerdo. Como en Marbella, donde se ha decidido que los ediles reciban 600 napos por ir a los plenos. Aparte del sueldo. ¿Qué se apuestan a que, además del mensual, hay plenos extraordinarios con frecuencia este mandato?