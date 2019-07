Experimento

Test, por separado, sobre media docena de amigos o conocidos del arco amplio del centro derecha. Primero saco a colación, como de pasada, el asunto de la memoria histórica. Pleno de posturas en contra, aunque varíe el motivo («puro revanchismo», «es agua pasada», «no hay que reabrir heridas», «hay problemas más urgentes»). Después saco el asunto de la exhumación de Franco. Pleno, otra vez, de posturas contrarias, con argumentos parecidos. Me permito comentar luego, a cada uno, que el panteón de Cuelgamuros es un monumento colosal a la memoria histórica del franquismo, para mantenerlo eternamente presente. La respuesta ahora es más matizada («dejemos en paz a los muertos», «las piedras no hacen daño a nadie», «hombre, no es lo mismo», «visto as퀻). Conclusión del test: al final la cosa es dejar congelada la foto: panteón para unos, cuneta para otros y la memoria para los vencedores.