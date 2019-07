Si lo suyo son las series basadas en hechos reales lo suyo es "La plataforma", en Netflix. Le atrapará: un gigante de contenido en streaming crece de forma vertiginosa y factura millones, pero, en su afán por alcanzar la hegemonía mundial, utiliza mil artimañas para imponerse. Especialmente dramática es la subtrama en la que (atención, spoiler) el gigante de "La plataforma" aprovecha todos los resquicios para reducir gastos hasta lo grotesco, como cuando paga al fisco en uno de los países en los que se ha logrado un más rápido crecimiento una cantidad ridícula que apenas sobrepasa los 3.000 euros. Como la vida misma. Si prefiere las series de humor le gustará más "El contribuyente", en Netflix. Olvide los problemas cotidianos con esta comedia: dentro de esa nueva clase social que es el precariado, un trabajador explotado y puteado sobrevive a duras penas. Especialmente hilarante es la subtrama en la que (atención, spoiler) ganando apenas 24.000 euros anuales, el ciudadano de "El contribuyente" debe pagar al fisco lo mismo que paga el gigante audiovisual del que se ha hecho socio para ahorrar dinero saliendo menos de casa. Para más recochineo, la plataforma le sube su cuota mensual. De partirse. Si es más de series de miedo, no se pierda "El Leviatán", en Netflix. Se le helará la sangre: el Estado, monstruo antaño enorme y poderoso, hoy es un débil anciano acorralado y chuleado por modernos gigantes multinacionales capaces de todo que amedrentan a los ciudadanos indefensos. Especialmente terrorífica es la subtrama en la que (atención, spoiler) pasándose por el forro una poco ambiciosa legislación y aquel viejo monopolio de la violencia del Leviatán que ya no interesa a nadie, los gigantes se refugian en paraísos laborales y fiscales desde donde imponen condiciones laborales miserables y pagan impuestos de miseria. Para morirse de miedo. Y, si no, simplemente vea "Netflix", en Netflix. Tiene de todo.