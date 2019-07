¿Dónde está la tan laureada democracia?

Espero tengan diez minutos para leer esta humilde carta en la cual expreso un sentimiento que me da la sensación de que muchos tenemos en común. Algunos de ustedes llevan tiempo sobre esa silla que le sostiene sobre el recinto del Congreso, otros acaban de llegar, pero estoy convencida de poderles escribir a todos/as ustedes por igual. Según mi creencia, cualquier persona que acata y admite un sillón en el Congreso porque ha sido elegido para ello debe una enorme parte de ese sillón a los ciudadanos que lo/a han votado, y es por ello que también conlleva una responsabilidad enorme hacia los ciudadanos que han confiado en ustedes. No solo se trata de política, dinero y poder... sino de una cosa de la cual muchos se han olvidado por completo, RESPETO. Vivo en un pueblo de la muy laureada Costa del Sol, para ser más concreta, en Casares Costa, donde está gobernando el mismo partido político desde hace más de treinta años. ¿Donde queda la tan laureada democracia si un solo partido político se atrinchera en una zona concreta? En ninguna parte señores/as, porque no hay una renovación, un cambio... no existe la opción de que los mismos que han sido favorecidos durante estos treinta y tantos años no lo sigan siendo, generación tras generación. Esta carta no pretende más que explicarles una realidad de la que desean estar distanciados a toda costa, pero no por no atender las necesidades dejan de existir necesitados. Quizá mi caso les sirva de guía: tengo 45 años y desde hace 16 un brutal maltrato me dejo unas secuelas horribles (AGORAFOBIA SEVERA Y ACROFOBIA SEVERA entre otras) por las cuales me han concedido una minusvalía del 45%. no hace falta que les diga que dicha minusvalía no me aporta ni un solo euro, pues lo que realmente me encantaría de verdad sería volver a trabajar. La agorafobia convierte a una persona en un objeto que respira. No desean ayudarme desde el Ayuntamiento, y me proponen cosas ilógicas. Ayudas irrisorias que no cubren ni mi alquiler o ayudas a mínimo un año vista... pero yo quiero ser productiva a la sociedad, ganarme un salario de manera digna, recuperar la esperanza.

He vivido mejores momentos es esta España nuestra, pero creo que la situación que vivimos hoy en día tiene su meollo en la forma de ejercer la política y de distribuir los presupuestos. Mi espera a valido la pena para confirmar lo que ya sabía, que vale más el sillón que los ciudadanos, y ante eso no existen ideologías, todo está manipulado, la ideología ya no se defiende, se vende. Hemos demostrado ser un pueblo tonto, pero cuidado porque cuando a los tontos no nos queda nada por perder podemos derrotar a cualquiera. Su responsabilidad es hacerse eco de situaciones al límite como la mía, demostrar que no solo están dispuestos a aceptar el poder que les proporciona la política, sino también la responsabilidad que ello conlleva. Es un grito(el mío) de socorro, de desesperación, de hartazgo. Les aseguro que haré llegar mi grito a la Comisión Europea e informaré a todos cuantos quieran escucharme cuantos de ustedes me han respondido, y de que modo. Ha sido trabajoso grabar uno a uno cada uno de sus emails, como mínimo merezco ser escuchada de algún modo. Espero sus conciencias no se hayan borrado al cobijo del tesoro oculto en el que se ha convertido la política y sepan luchar por sus ciudadanos, que somos los que al fin y al cabo les hemos votado. Espero pasen un buen día.

María del Pilar Bajo Trujillo

Casares Costa