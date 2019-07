Mis manos sostienen esta mañana un libro por el que creo sentir un muy particular aprecio. El otro reino de la muerte. Es una excelente traducción al español de un libro importante: Death's Other Kingdom. Obra indispensable sobre nuestra Guerra Civil. Que debemos a la pluma y a la inspiración, ambas generosas, de Gamel Woolsey, aquella dama norteamericana, que fuera la ejemplar esposa de Gerald Brenan, el más que célebre hispanista británico. Ambos fueron unos modélicos vecinos de los habitantes de la bucólica Churriana, en las cercanías de Málaga. A los que siempre lograron fascinar. Especialmente cuando ya estaban todos muy cerca del umbral de los comienzos de la Guerra Civil española y sus primeros horrores.

Esta obra, publicada en 1936, en la que la autora nos relata sus dramáticas experiencias malagueñas, es también conocida hoy en día como Málaga en llamas (Málaga burning). Se debe este nuevo título a la intervención posterior de un influyente editor estadounidense, Zalin Grant. Este libro y su hermoso título primigenio, que ahora me acompañan, fue publicado en 1994 por la Editorial Librería Ágora S.A., domiciliada en el número 92 de la muy malacitana calle Carretería. Me emocionó entonces el encontrarme en su muy bien diseñada cubierta un elegante y expresivo retrato de Gamel. No lo conocía. Es la reproducción de un óleo propiedad de Antonio López, el que fuera el jardinero de la casa de los Brenan en Churriana.

También fue otra grata sorpresa el encontrarme un hermoso e inesperado prólogo: «Adiós a Gamel Woolsey». Lleva la firma de una admirable residente británica, Marjorie Grice-Hutchinson, muy importante en la Málaga de entonces. Quisiera seleccionar este párrafo suyo: «Por este motivo me llena de alegría la publicación en Málaga de este libro, tributo a una querida amiga desaparecida: una mujer encantadora, buena poeta e historiadora exacta, gran amante de España, siempre dispuesta a defender la naturaleza noble y sencilla del carácter español».

No es una casualidad. Tanto El otro reino de la muerte como el Homenaje a Cataluña de George Orwell ocupan desde hace tiempo el mismo espacio de una de las estanterías de la casa de un servidor. Como una inofensiva superstición, practico desde siempre el arte del respeto al «pride of place», rito muy inglés, para agradecer la estancia de un libro importante en el lugar donde vivo. Desde hace tiempo creo que ambas obras, la de Gamel Woolsey y la de George Orwell, merecen estar la una al lado de la otra. En ambas se describen con evidente pasión y talento –y con una robusta lealtad a la verdad– los horrores que ambos vivieron en Málaga y en Barcelona, durante nuestra Guerra Civil.

La obra de Gamel Woolsey es mucho menos conocida que la de George Orwell. De todos los miles de libros que se han publicado en todo el mundo sobre la tragedia de aquella contienda entre hermanos, Homage to Catalonia sigue siendo, con gran diferencia, el más leído. Por eso es conveniente recordar que El otro reino de la muerte sigue siendo un libro indispensable para intentar comprender aquellos tiempos terribles.

Es muy de agradecer el que la Universidad de Málaga haya organizado este verano un curso que promete ser sumamente interesante: «Málaga en llamas. Gerald Brenan y Gamel Woolsey en la ciudad sitiada». Con la dirección académica del maestro Alfredo Taján, tendrá lugar el 17 y el 18 de julio en Churriana, en la Casa Gerald Brenan. Tendrán estas jornadas el valor añadido del aval de muy ilustres expertos e historiadores. Tan eminentes como Diego Carcedo, Mariano Vergara, Jorge Freire, Andrés Arenas, Enrique Girón, Cristóbal Villalobos y Juan José Téllez. Que Dios se lo pague a todos ellos.