Más de un millar de apps roban datos

Uno no parece estar a salvo de que el móvil le delate nunca. Por dónde se mueve, quiénes son sus amigos o cuáles son sus intereses son los datos que pueden llegar a saber de usted abriendo una pequeña puerta de entrada a su vida a través de alguna de las aplicaciones instaladas en su teléfono. Una investigación del Instituto Internacional de Ciencias Computacionales (ICSI, por sus siglas en inglés) analizó 88.000 apps de Android y detectó fallos de privacidad en 1.325. Más de un millar de aplicaciones recopilan datos del usuario, aunque éste no haya dado permiso. Y lo hacen por un error en el sistema operativo Android. Las aplicaciones señaladas, gracias a herramientas ocultas en su código, eran capaces de obtener información personal del usuario. No accedían directamente al GPS pero sí sabían por dónde se movía por la conexión a las redes wifi o los metadatos de las fotografías. También pueden acceder a la información almacenada en tarjetas SD. Y hay más: muchas de las apps investigadas –en concreto 157– pueden aprovecharse de otras plataformas que sí disponen de determinados permisos para fagocitar aún más información. Entre las plataformas con fallos de privacidad hay varias enfocadas al cuidado de la salud, algunas de navegación de Samsung y otras de edición fotográfica, como Shutterfly. Un portavoz de esta última aseguró que ellos, «como muchos servicios de fotografía, utilizan esta información para mejorar la experiencia del usuario con características como sugerencias de producto y personalización». Todo lo hacen por el bien del usuario pero éste se encuentra desprotegido. «Los consumidores cuentan con muy pocas herramientas y señales que puedan usar para controlar razonablemente su privacidad y tomar decisiones al respecto», apunta Serge Egelman, director de seguridad e investigación de privacidad en el ICSI y responsable de este estudio. Ha enviado los resultados de la investigación a Google, responsable directo de Android, y la respuesta tiene nombre propio: Android Q. La multinacional reconoce el problema y asegura que con la nueva versión de su sistema operativo todo cambiará. En agosto de este año podría llegar esta novedad en la que Google trabaja desde hace años. Se presenta como una gran revolución ya que fragmentarán el sistema. Es decir, las actualizaciones no serán en conjunto, sino que el móvil se podrá actualizar por partes, como si de aplicaciones independientes se tratase. Veremos si esta opción de actualizar el móvil 'a la carta' no deja aún más desprotegidos a los usuarios por no saber qué parte de su móvil por piezas deben poner a punto. La cosa se complica cuando se trata de menores. Reino Unido investiga la popular aplicación china TikTok por el uso de datos de sus usuarios, en su mayoría adolescentes –se puede acceder a partir de los 13 años–. Lo hace tras la multa de 5,7 millones de dólares que le ha puesto Estados Unidos a TikTok por recopilar ilegalmente información de menores sin el consentimiento de sus padres.