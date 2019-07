Nos vemos en la azotea

Recuerdo perfectamente las imágenes de la llegada del hombre a la Luna en un televisor que mi padre y un amigo construyeron con sus manos, me acuerdo como si hubiera sido ayer de la primera vez que vi la estatua de la Libertad semienterrada en el final de El planeta de los simios, no olvidaré jamás mi encuentro con Sócrates en el instituto gracias a un profesor de filosofía tan sencillo como maravilloso, y todavía conservo en la memoria aquella explosión de felicidad cuando mi abuela me hizo probar el arroz con leche. Y recuerdo, me acuerdo, no olvidaré y todavía conservo en la memoria el día en que fui a un precioso cine de barrio con mis amigos a ver la reposición de Let it Be, el documental sobre los Beatles que termina con un concierto en la azotea del edificio de Apple en Londres. En todos esos momentos estaba sentado. Sentado en el pequeño salón de mi casa viendo el Apolo 11 y El planeta de los simios, sentado en el aula del instituto escuchando a mi profe, sentado en la cocina de la casa de mi abuela saboreando el arroz con leche y sentado en un cine de barrio con Ilde, Modesto e Iñaki alucinando con aquellos cuatro tipos cantando en una azotea. Sonó Get Back, y entonces todas las piezas encajaron. La Luna, el cine, Sócrates, el arroz con leche y los Beatles. Hasta hoy. Por eso les recomiendo ver, bien sentaditos, The Beatles: canciones desde la azotea (CineDoc&Roll, Movistar +), un documental que es algo más que un homenaje a los Beatles, esos cuatro chicos de Liverpool que nos convencieron de que todos podíamos reunir a unos amigos y formar una banda. John, Paul, George y Ringo iban por ahí repartiendo canciones perfectas como Iniesta y Xavi se movían por el terreno de juego repartiendo caramelos entre sus compañeros, y eso está al alcance de muy pocos; pero lo que hace tan grandes a los Beatles y a Xavi es que todos nos convertimos en Lennon cuando cogemos una guitarra y todos somos Xavi cuando agarramos un balón. En The Beatles; canciones desde la terraza, el grupo Rufus T. Firefly y Anni B Sweet tocan en una azotea madrileña unas estupendas versiones de Lucy in the Sky with Diamonds, Something y Across the Universe y las piezas vuelven a encajar. Como siempre. Nos vemos en la azotea. ¿Les gusta el arroz con leche?