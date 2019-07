Correspondencia

Un veterano amigo, que tras visitar España acaba de regresar a NY, donde vive, me escribe esto: "De vuelta a Estados Unidos he encontrado el país tan confuso y alarmado como lo dejé debido a la conducta de Trump, pero anestesiado por el comportamiento favorable de la economía, algo que perdona muchos pecados...". Yo le contesto así: Trump es un producto de la nueva era, que puede ser corta, y se conocerá (si hay quién lo haga) como la del cambio climático. Hay un desconcierto en las capas profundas que aflora en formas paródicas". Escrito lo anterior casi en automático, me pongo luego a pensar si todos los desbarajustes y contradicciones que marcan el tono de estos tiempos serán un anticipo, un anuncio, una prefiguración desfigurada, pero todavía en los formatos del mundo que iremos dejando atrás, de un estado de caos que se avecina y cuyos golpes se oyen ya en la pared.