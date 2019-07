Las grietas de la realidad

Estimado lector, tengo una duda general. Verá, mi abuela decía que cuanto más te agachas, más se te ve el trasero. Sin embargo, Calderón aseguraba que la vida es sueño. No obstante, Nietzsche argumentaba que no existen hechos, solo interpretaciones. Me explicaré: Hace años, una persona estuvo tocándome los€ narices. Y yo callaba por prudencia, hasta que un día exploté. Alguien me musitó al oído que tenía que haberle avisado antes de llegar a ese extremo. Pero, pasado un tiempo, éste mismo me toco la misma protuberancia que la primera persona y seguí su consejo: le avisé. A lo que éste me contestó que como él me había hecho favores, yo tenía que aguantar indefinidamente. Estos fueron los hechos, Sr. lector, ¡creo! Teniendo en cuenta que cada caso requiere un tratamiento, a quién hago caso: ¿a Calderón, a Nietzsche o a mi abuela? Es cierto que Foucault dice que la verdad absoluta no existe, aunque la Biblia dice lo contrario. Por otra parte, apunta la Wikipedia que los poderes institucionales imponen su verdad como verdad para todos, con el fin de dominar las voluntades y las conciencias en beneficio propio. También es cierto que el entendimiento racional de la realidad como tal se encuentra afectado en los individuos por el propio juicio ético, distorsionando el hecho, alejándonos de la realidad para llevarnos a una falacia que los individuos tomamos como verdadera. En fin, sr. lector, la verdad es que cuanto más leo, más grietas encuentro en la realidad y no sé si eso será bueno. En fin, que estoy hecho un lío. Usted qué me aconseja: ¿dejo de leer?

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga