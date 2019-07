Experimento: conversos y nativos

Sorprende la pasión desmedida con que personas ya muy veteranas, en especial del mundo de la técnica, se entregan a la causa de la revolución tecnológica, con una fascinación, un deslumbramiento, del tipo de las conversiones súbitas. Tal vez les lleve a ir por delante, buscando a todo trance no quedarse atrás, el pánico a que a la injuria natural de la jubilación social más o menos anticipada (al aumentar la esperanza de vida todas lo son ya), se añada la marginación de quedar fuera de todo un sistema de signos, códigos e instrumentos que, en el mejor caso, conocen a medias. Hago el experimento en una reunión en que participan personas jóvenes y otras en el entorno de la tercera edad. Mientras estas se lanzan al futuro sin frenos y a lo loco, los jóvenes asumen el gran cambio, claro, pero no con la fe acrítica propia de una religión, y temen más no controlar las fuerzas desatadas.