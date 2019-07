'Enajenación política en España', por Jose Ramón Talero Islan

Por desgracia, la actitud de la mayoría de intelectuales es de pasividad e indiferencia, porque, gracias a su optimismo o a sus intereses personales, no ven o no quieren ver las consecuencias morales que están penetrando, desde hace ya muchos años, en nuestro horizonte interno. No hay verdaderos oradores que expongan una relación de principios donde nos avisen que vamos a volver a caer en las luchas por esos nacionalismos, populismos, fundamentalismos e imperialismos agresivos que conducen al infierno a la Humanidad.

"Cada vez que creamos dolor y hacemos sufrir, ese es nuestro infierno"

Me aturde de forma desmesurada la actitud de nuestros representantes políticos en estos meses de zozobra e inestabilidad. Soportamos un endeudamiento colosal, estamos entre los países con más deuda del mundo y nuestros gestores cobrando y sin trabajar, en vez de ir remediando este caos que nos asola.

Los ciudadanos no somos pánfilos y observamos como nuestros representantes, a los que dimos nuestro voto, discrepan continuamente entre ellos y solo buscan intereses de partidos, en vez del bien general.

¿No hay forma de enmendar este galimatías en que estamos metidos? ¿No tenemos otra forma de solucionar rápidamente la inestabilidad política, cuándo se presentan estos problemas de minorías? ¿No sería más justo una segunda vuelta en las elecciones, como hacen muchas democracias avanzadas, y nos ahorraríamos muchas angustias y sobre todo dinero, que no olvidemos es de todos los españoles? ¿Quién o quienes le pone el cascabel al gato y arregla de una vez por todas, la casa común de todos los españoles?

Por favor, no permitamos que nuestro país, el mejor del mundo, se desmorone por culpa de la demagogia y el egoísmo de una serie de grupos que solo le interesa sus acervos particulares. Miremos por nuestro interés general que es lo que nos hace distintos a los demás países del mundo, nuestra solidaridad y empecinamiento para conseguir lo mejor.