'Parchís' como antimateria

Pero, señores de Netflix, ¿qué hacen? ¿Se han vuelto locos? ¿Cómo pueden ser tan irresponsables? Acabo de entrar en mi cuenta y, al consultar el menú de contenidos recomendados para mí, me encuentro el documental de Scorsese sobre la gira de Bob Dylan del 75 y al lado el nuevo documental sobre "Parchís", no el entrañable juego de sobremesa, sino la fatídica banda infantil. Bob Dylan y "Parchís". Juntos, a un centímetro de distancia, en la pantalla del televisor. "Parchís" y Bob Dylan. Ambos recomendados para mí. ¿Por quién me han tomado? ¿Por la persona que tiene el mejor y el peor gusto del mundo a la vez? Por menos que esto estuvo a punto de cancelarse el acelerador de partículas ése que hay en Ginebra o por ahí. Al lanzar a toda leche partículas subatómicas por el colisionador cabía una pequeña posibilidad de que se generara antimateria que pudiera chocar con la materia de toda la vida. Materia más antimateria. A su lado, Chernóbil habría sido un petardo. Podría generarse una singularidad espaciotemporal que diera lugar a un fortísimo agujero negro que se engullera la galaxia en un pispás y, ya puesto, generara un nuevo big bang que ríete tú de la repetición de elecciones. Materia y antimateria juntas. Bob Dylan y "Parchís". ¿Van pillando el paralelismo? Que no digo yo que el docu parchisiano no sea bueno. A lo mejor es apasionante. Pero no lo voy a comprobar. Aún tengo el televisor lleno del documental sobre Bob Dylan, y, si de pronto lo mezclo con preadolescentes en pleno cambio de voz cantando "parchís chis chis, es el juego de colores que te traigo para ti", pudiera ser lo último que se viera en mi comunidad de vecinos en particular y en la Vía Láctea en general. Sepárenlos. Pónganlos en los extremos opuestos de Netflix. Dylan junto a los documentales sobre Bernini, y "Parchís" junto a los documentales sobre el origen extraterrestre de las pirámides. Con la Física no se juega. Que, como la líen, la tragedia va a ser tan gorda que ni siquiera se va a poder hacer una serie sobre ella en Netflix.