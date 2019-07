Siguen levantando la pata

En otro tiempo (la II República, por ejemplo), no se hablaba de derecha e izquierda, sino de las derechas y las izquierdas, dando por supuesta la variedad que había dentro de ellas. El singular respectivo llegó con el bipartidismo, y ahora, fenecido éste, parece que hay que volver a los orígenes (derechas e izquierdas). En realidad todo ha cambiado mucho en algunas cosas, pero ha cambiado poco en otras. Por ejemplo, no ha cambiado que, en tiempos de enfrentamiento, el centro se echa a la derecha sin problemas, como hicieron Melquiades Álvarez y Alejandro Lerroux. Sin embargo han cambiado mucho los motivos para el enfrentamiento, y basta ver los datos de desarrollo económico y social y de reparto de la renta por estratos. Hoy se sobreactúa en las diferencias, para marcar territorio. O sea que lo que no cambia es la costumbre de los machos alfa de los partidos de mear en las esquinas.