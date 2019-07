El cachotúnel

El alcalde de Málaga quiere hacer un cachotúnel bajo lo que ahora llamamos cursimente el eje litoral. O sea, desde el acristalado edificio de la Gerencia de Urbanismo hasta el Miramar, es decir, todo Muelle Heredia, Paseo de los Curas y Paseo Marítimo Ruiz Picasso.

Digo yo que más fácil es prohibir los coches por toda esa línea de terreno y santas pascuas. Haces lo que quieras en la carretera liberada y te ahorras los 277 millones que costaría esta obra que no se va a hacer. Dice De la torre que ya se van a encargar este año estudios, pero reconoce que no hay presupuestos para ellos. Invita a las instituciones a que aporten fondos. Lo cual quiere decir que no han comprometido fondos. El presidente de la Junta, Moreno Bonilla, afirma que sí, que está bien la idea, pero que también hay otras prioridades para Málaga.

Su entusiasmo apoyando la iniciativa es el equivalente al que expresaría si le dijeran que van a abrir un supermercado en Vigo. En fin, buen intento de De la Torre de desviar la atención sobre los restos arqueológicos de la zona de El Corte Inglés. De la Torre se nos ha puesto faraónico. A estas alturas de la pirámide. Cree que la obra debería empezar en este mandato y que tal vez se prolongarán diez años. No es descartable que aspire a inaugurarla. A lo mejor cuando lo haga ya todas las ciudades tienen prohibido el acceso de los vehículos privados al centro. Salvo Málaga, que tendrá un cachotúnel más largo que un día sin sushi.

Si para hacer un trozo de metro están liando la que están liando no queremos ni imaginar la que van a liar, si es que la lían, lo cual, ya decimos, es dudoso, para acometer semejante tunelazo de tamaña longitud. Ya puestos a apostar por hacer el topo, De la Torre podría apostar por el metro del Centro al Palo. Por ejemplo. O por el soterramiento del tráfico pero a su paso por el Parque. Tampoco es mala idea dejar peatonal los fines de semana el Parque. Esa iniciativa del regidor ha funcionado con éxito cuando se ha llevado a cabo.

De la Torre se ha quitado el mono de gestor cultural, que es un mono limpio que se puede llevar incluso con pajarita, y se ha puesto el mono de excavar túneles, para lo que tal vez podría comprarse una taladradora y ponerse un casco. Lo raro es que no presentara este proyecto en campaña. Tal vez hubiera sido menos creíble aún. Lo más atractivo del proyecto es que en él está Moreno Peralta, que a uno siempre le ha gustado para alcalde o consejero de Cultura. Aquí no criticamos la ambición (del alcalde) si no el jugar con la ilusión. La (in)oportunidad. Habiendo en Málaga más zanjas que ventanas.