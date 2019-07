Tittyshev, el Sueño de una noche de Verano

Esta es la historia de Steve Davis y de cómo algunos sueños imposibles se convierten en realidad cuando menos te lo esperas. Nos situamos en Rushden una localidad de unos treinta mil habitantes situada en el condado de Northamptonshire. Corría el verano de 1994 y tras el fracaso de la no clasificación de Inglaterra para el Mundial de EE.UU de ese mismo año, los prolegómenos de una nueva temporada en la Premier League daban sus primeros pasos con la finalidad de olvidar en cuanto antes el mal trago mundialista.

Desde una temprana edad, el joven «Stevie» se hizo supporter del West Ham United tras ver como doblegaban al Fulham en la final de la FA Cup de 1975 por 2-0. Aquella gesta le dejaría marcado de por vida por lo que desde ese momento juraría fidelidad eterna a los hammers, hasta convertirse con el paso del tiempo en uno de los hooligans más carismáticos afines al club.

La mañana del día 27 de julio recibiría la llamada de dos amiguetes suyos con los que solía asistir a los partidos con la intención de ir a ver a su equipo a Oxford. Aunque inicialmente diría que no, al final le lograron convencer –bendita convicción–.

Al llegar al coqueto estadio de su rival de apenas 2000 localidades, las cuales se encontraban repletas por completo, Stevie y sus amigos se situaron de pie cerca del banquillo de los suyos, donde y tras un saludo inicial a su míster, Harry Redknapp, se prestaron a presencial el partido.

Con el kick off ya se le vio molesto con alguno de sus jugadores, en especial con Lee Chapman quien debía ser la referencia del ataque. Chapman era un delantero espigado, y no muy fuerte físicamente por lo que a cada choque con el rival se iba al suelo, lo que llevaba a los demonios a Davis. Se hicieron constantes las recriminaciones hacia el jugador, hecho que no pasaría desapercibido para el propio Redknapp.

En estas que en un balón dividido Chapman caía lesionado al chocar con un rival. De repente, Harry voz en grito se dirigiría a aquel fan demasiado sobreexcitado que lejos de apoyar a su equipo lo estaba alterando en demasía. ¡Eh, tú, el que tanto habla! ¿Serías capaz de hacerlo mejor? –¡Sí, por supuesto!, le respondió plenamente convencido Stevie, por lo que ordenó a uno de sus utileros que le acompañase al vestuario y le facilitase la indumentaria para saltar al terreno de juego.

Los jugadores del West Ham no daban crédito a lo que estaban viendo y menos aún el encargado de la megafonía que no sabía cómo anunciar a aquel jugador con el nº 3 a la espalda. La respuesta de Redknapp fue clara: «¿Es que no has visto el Mundial? ¡Es el gran goleador búlgaro, Tittyshev!». El «speaker» no lo dudó más y presentó al nuevo y flamante fichaje hammer como «Tittyshev» en su entrada al campo.

En ese momento Steve Davis alias «Tittyshev» se acababa de convertir en leyenda, viéndose cumplido un sueño imposible. Para cualquier mortal, jugar con el equipo al que amaba era ya más que suficiente como para poder morir tranquilo. Pero la cosa no quedaría ahí.

Corría el minuto 71 de juego cuando Matty Holmes, tras encarar a un par de adversarios por la banda izquierda, metía un balón en profundidad a la espalda de la zaga para que como una auténtica exhalación apareciera Stevie quedándose mano a mano con el portero rival y de un derechazo impecable donde puso toda el alma en el golpeo, lograr colar el balón por la mismísima escuadra. La locura se apoderó de él y de sus amigos, el resto no daba crédito a lo sucedido mientras Redknapp pulgar arriba le daba el OK a su nuevo y flamante delantero. Era el 0-4 con el que el West Ham redondeaba la goleada ante el Oxford City. Pero de repente el silbato del árbitro anulaba la acción por fuera de juego€ Aquello no estaba previsto en el guion y de la extrema felicidad se pasó a la desolación.

Desde entonces, Davis fue el gran héroe de la ciudad. Haber jugado al lado de ilustres de la talla de Mike Marsh o Joey Beauchamp le habían elevado a la categoría de mito, y que con el paso de los años contaría a sus hijos y nietos de cómo se convirtió en realidad aquel extraordinario sueño de una noche de verano.