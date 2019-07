La derecha, con el beneplácito de la izquierda, sí suma

Después del espectáculo que sobre el escenario político se está escenificando por la izquierda y la progresía irredenta de este nuestro país, llamado España y con la seguridad de que en el proscenio se mueven fuerzas telúricas habrá que coincidir que estamos abocados a que la derecha, con el apreciable apoyo de la ultraderecha o, para ser más claros, de los neofacistas, gobierne España antes de finales de este nefasto año en el que la izquierda rompió todos los puentes. En la noche del 10 de noviembre Pablo Casado, el líder en precario del PP, saldrá al balcón de Génova (sede nacional del PP) para proclamar urbi et orbe que la derecha suma, que habrá gobierno de derechas y la izquierda morderá el polvo de su manifiesta incapacidad para entenderse y ser arrojada, en términos bíblicos, al llanto y crujir de dientes. La desmovilización de la izquierda es un riesgo y si bien podría subir el PSOE, la caída en picado de Podemos no sumarían. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, serán historia, pequeña historia.

Será un nuevo escenario político en el que la izquierda mascará su acreditada capacidad para la autofagia y destrozo sin par, con la trilla de ideas, esperanzas y confianza. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se entienden, no se soportan, ni hay sintonía. Todo lo contrario de la derecha, de la derecha más extrema. Aquí los líderes se fuman, un día sí y otro también, la pipa de la paz. Casado se dejará bigotito tipo Aznar, gobernará FAES; Rivera, vicepresidente (Sin Macron, sin Valls, sin Carreras) echado en las manos de Abascal, sería chico para todo, con Abascal y Cierra España.Todo lo demás son cuentos chinos. La derecha, en noviembre, a la vista del desafecto de la izquierda (se quedará en casa) sumará. Y Arrimadas, ministra del 155, con Abascal de ministro de Defensa, y Monasterio o Espinosa de los Monteros en el ministerio de la Familia (paritorios) y el exjuez Serrano supremo jefe del Orgullo LGTBI. Me queda por ubicar a Cayetana Álvarez de Toledo, pero Casado la elevará a los altares de la portavocía del Gobierno. Ya saben, leña al mono que es de goma.

Me doy cuenta de que me he pasado unos cuantos pueblos pero la historia más reciente (Andalucía, Madrid, Castilla León, Murcia) me dice que la derecha, en términos relativos, sí suma. Y lo hace sin pudor, sin miedos, con Ciudadanos de Rivera tragando sapos y culebras, con el espíritu casposo de la plaza de Colón entronizándose como salvador de la España con cierto sabor franquista. Hay, sin embargo, ciertas dudas que analistas que se la cogen con papel de fumar han puesto de manifiesto: la derecha no podrá gobernar España si no suma en Cataluña y el País Vasco. Y, hoy por hoy, el PP no existe en estas dos comunidades, Ciudadanos se desangra en Cataluña, no aparece en el País Vasco y Vox es partido apestado en estas dos comunidades. Dicho de otra manera, la derecha tendría que arroyar en el resto de España y eso está por ver.

Pero vuelvo a la izquierda. Parece disfrutar como en el grabado goyesco donde darse palos y hostias está al orden del día. Intelectuales, del más diverso pelaje, pero todos ellos comulgando con el progresismo piden, ya, un pacto PSOE-Podemos y evitar, así, el riesgo a que vuelva la derecha; o peor, abrir la puerta a la extrema derecha. Nada, ni nadie, deben apostar por nuevas elecciones. Pero parece que no queda otra. La derecha, al poder.

P.D.- (1) El Gobierno de Moreno Bonilla ha sacado adelante el presupuesto. Vox lo ha bendecido y dado su placet. Descanse en paz. El consejero Juan Bravo tiene razones para el chuleo.

(2) Pocas noticias me llenan de tanta ilusión: Felipe Romera será doctor honoris causa de la UMA. Treinta años de excelente gestión en el PTA le avalan. Pero sobre todo, por su eterna esperanza, su cualificada capacidad para aunar e ilusionar a tantas personas, instituciones y entidades. ¿Te acuerdas Felipe, de la mano de Pedro Aparicio, en la primera visita al erial y que tú, con asombrosa sobriedad, diseñaste el presente y futuro del PTA? Es tu obra.