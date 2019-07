La política en cueros

El PSOE está recurriendo a toda su artillería, la Brunete mediática y la otra, para tratar de convencer a Pablo Iglesias de que el interés de España está por encima de cualquier personalismo. Margarita Robles, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha puesto incluso de ejemplo el interés colectivo de Estados Unidos en el aterrizaje en la Luna. Los socialistas acuden a Rufián, que no desea para más tarde el marrón de tener que abstenerse en la investidura de Sánchez encontrándose, como se encuentra, cerca la sentencia por rebelión contra los imputados del procés, a fin de que el diálogo se mantenga y no se evapore. Si no me equivoco Tezanos, más pronto que tarde, divulgará una nueva encuesta electoral del CIS con un efecto negativo de la opinión pública sobre Podemos y la entrada en liza de Iñigo Errejón.

Pero el marqués de Galapagar no se achanta ni se rila: quiere ser ministro. Y de paso desafía a Sánchez para que les explique a los españoles porque le veta. Uuuy, es muy largo de contar. A su vez recalca que a él el presidente en funciones jamás le ha dicho personalmente que no vaya a ocupar un sillón en el Ejecutivo. De manera que todo esto que parecía un paripé propio de los tiempos se ha convertido, a apenas nos días de la investidura, en una culebrón infumable e inexplicable donde unos y otros parecen dispuestos a salir por la chimenea en cualquier momento. Iglesias se empeña ser ministro a toda costa y Sánchez no quiere que lo sea en un gobierno encabezado por él para no tener que cargar con un político chamuscado. En vez de investir a un presidente están desvistiendo como nunca la política.