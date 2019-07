Las canciones del verano y la gran estafa

Sepan ustedes que esta reflexión no supone para mí un pensamiento nuevo. Ya desde pequeñito lo veía venir o, como se suele oír por los barrios de Málaga, lo veía de venir. Lo que pasa es que servidor se calla por prudente, por no encender la mecha y que lo tachen a uno de reaccionario a edades demasiado tempranas. Sin embargo, acercándome ya a las cuarenta primaveras, pareciera como que todo importa menos y que la autenticidad se vende a unos precios muchísimo más asequibles. Es precisamente en este tramo vital cuando comienza a brillar en el cerebro ese luminoso de neón que, hasta ahora, había permanecido apagado y que nos provoca con el siguiente mensaje: y si lo digo, ¿qué? Y a lo que iba, ya lo suelto, allá va: las canciones del verano se han alzado como la gran estafa de los últimos veinte años. Se nos cuelan en la mente con mensajes subliminales, claramente falsarios, y alentadores de una realidad opaca que se nos vende con pretensiones de verosimilitud y que, sin embargo, no viene más que a implantar modelos e imágenes de una cotidianeidad que nada tiene que ver con la nuestra. En primer lugar, nos dijeron que para hacer bien el amor había que venir al sur. Mire usted, hasta donde mis cortas entendederas alcanzan, el sur, así, al pronto, metafóricamente, se identifica con el calor. Y yo, la verdad sea dicha, qué quieren que les diga, cuando hace mucho calor, lo último que se me ocurre es intentar el salto del tigre. Llámenme loco. Ya lo intenté una vez en invierno y aquello no salió como esperaba, mucho menos en verano. En cuanto a la gastronomía, si es que hablamos de sopas, el estío pide un gazpacho, un ajo blanco, algo fresco, no una sopa de caracol. ¿Alguno de ustedes la ha probado, por cierto? No sé a qué vino tanta cancha por dicho soniquete tratándose de una receta tan poco difundida. Por lo demás, la gran encrucijada de los textos me lleva al callejón sin salida de aquella señora que batía chocolate pero que, sin embargo, cuando a quien bate es a uno, lo hace como si batiera mayonesa. ¿En verano? ¿Con la de grados que nos suelen caer sobre el lomo? Yo no me arriesgaría con la mayonesa ni aunque te la batan a ritmo de bachata. Lo más normal es que se nos corte o seamos pasto de la salmonela u otros infiernos digestivos. Insisto, para el verano, un gazpachito es lo propio. Jamás nos equivocaremos. Y saltando de lo inapropiado a lo claramente exagerado, llegamos a aquella tipa que pretendían detener por mentirosa y porque su agregado no la podía controlar. El mayor error jurídico de Civera. ¿Cómo la van a detener, hombre de Dios, por mentirosa? Si estuviéramos hablando de algún tipo de falsedad en documento público, por ejemplo, algo podríamos rascar, pero mentir por mentir, así, en plan callejero, sin más, de momento, no es delito. Confusión de confusiones. Como la de David Bisbal. Porque yo entiendo que si a María le precede un Ave, llámenme loco de nuevo, es porque estamos hablando de la madre del Salvador y, por tanto, ese "al mismo cielo yo te llevaría" no deja de ser un órdago en falso, una redundancia sin gracia. Machote, David, que esta Señora ya vivía en el cielo mucho antes de que tú y yo naciéramos. Como ven, todo es turbio y convulso. Y luego están las salidas de tangente, los giros por el giro, sin sentido, sin fondo. Porque dígame usted a mí si no es criminal que te induzcan una trama en la que uno va por ahí sin prestar atención y cae sobre él una maldición y, justo en ese momento, por la cuadratura de la estrofa, abandonen la línea argumental, salgan por peteneras y te suelten, sin necesidad, que en las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. Ni el final de Perdidos fue tan decepcionante. Pero claro, pide tú explicaciones a la canción del verano, que cuando te crees que te las va a dar y que por fin lo vas a entender todo te cae un aserejé ja dejé. Total. All my loving. Nainonainoná.