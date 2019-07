Quién me quiere más

Se han dicho mutuamente que NO, a una coalición en la que Podemos tuviese alguna cartera con la que gobernar conjuntamente con Sánchez, pero incidiendo puntualmente en cosas como la reforma laboral, pobreza energética, etc. etc., a lo que el Presidente en funciones se opone, por aquello de que llevo corbata y soy más guapo y tú no.

Aunque en lo político puedan aparentar que son primos-hermanos, en la realidad, Iglesias dista mucho de ser conservador y amenaza con un radicalismo que las oligarquías, borbón, varones, patronal, clero,Ejército Ibex-35 y la ultraderecha, no quieren ver si en pintura, haciendo que Moncloa se replantee qué le interesa, y en este caso, indudablemente ha optado por las «puertas giratorias», no sea que haya de recurrir a ellas tarde o temprano.

Perspectiva de cara a la investidura de Pedro Sánchez, la hay pero muy incierta, y mucho me temo que, dejando pasar el verano en la confianza de calmar esos ánimos revolucionarios de la oposición, Moncloa opte o por avanzar elecciones, o pactar con Casado para desbloquear esa falta de votos del aún Presidente.

En Cataluña, según la sentencia del Supremo sobre el procés, se preveen movimientos que también incidirán inevitablemente, en la estabilidad de Moncloa.

Lluís Vinuesa Serrate

Málaga

Elecciones a dos vueltas

Con las elecciones a dos vueltas como en Francia, se evitaría este cachondeo que nos traen los políticos: «según me des así te voto». Esto es un auténtico mercadeo ¡Qué vergüenza! Aunque ellos son nuestros representantes porque los hemos elegido, parece que unos sean más legítimos que otros según los desprecios a que nos tienen acostumbrados.

¿Pero esto qué es? Si no se respetan entre ellos y no dan el mismo valor democrático a los votos de uno y otro signo, lo único que van a conseguir es que cuando haya nuevas elecciones, la gente se vaya de paseo en vez de ir a votar, lo que no sería bueno para la democracia. Pero bueno como dice José Mota: «Si hay que ir se va, ¿Pero ir pa-ná»? ¡Venga hombre, poneos de acuerdo ya, que nos estáis tomando el pelo! Si todos los políticos como dicen, quieren lo mejor para este país. ¿Por qué no unen esfuerzos y voluntades, dando la talla como buenos gestores y nos resuelven los problemas?, porque haberlos, hay los.

Federico Barbero

Málaga