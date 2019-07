Caballos maltratados

He leído en la prensa que el Ayuntamiento de Málaga ha contratado una empresa para que ponga 3 sombrillas que protejan los caballos contra el Sol. ¿De qué tipo: Playeras, de marca o de una tienda china? Los lugareños y visitantes estamos horrorizados ante la deshidratación que padecen los caballos trabajando a más de 37 grados que indicaba el termómetro en la sombra. No hay una toma de agua para refrescarlos mojándolos; no disponen de recipientes para retirar sus excrementos que les mancha las patas, no disponen de toldos amplios que les dé sombra en el cuerpo completo ante el Sol abrasador de julio. Hay que prohibir que los carruajes trabajen cuando las condiciones del tiempo superen límites que los veterinarios consideran que son una amenaza para la salud de los caballos que han llegado a morir así en muchas ocasiones porque no pueden hablar para pedir ayuda. Las circunstancias perjudican gravemente la salud de los cocheros también. Señores concejales de Málaga, ya ha pasado la época en la cual comíamos carne de caballo camuflada en el salchichón y chorizo. Había que martillearla a mazazos para que se pudiera masticar. Ya no comemos esas chuletas fritas con mucho ajo y perejil para esconder el sabor de animales ejecutados a latigazos porque sabíamos que habían desfallecido agonizando y tirando de los carros hasta el último aliento. Ustedes no impiden estas condiciones que son anómalas en Europa porque no tienen sensibilidad ni empatía.

Bartolomé Florido

Torremolinos