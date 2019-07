Hazañas bélicas

No voy a descubrir nada sorprendente si digo que a Málaga vienen personas de muchos países diferentes. Claro que sí; la gran mayoría pasan unos días de vacaciones y algunas deciden echar raíces o comprarse una segunda casa, por el confort del clima, la simpatía de la gente, la cercanía del aeropuerto y demás. De hecho, ya estamos llegando al punto de que empiezan a surgir promociones exclusivas, de esas en las que pagas más para asegurarte de que vas a hablar en el ascensor solo con ejecutivos o presidentes.

También está Elena. Ella es de Belgrado y tiene casi cincuenta años en la actualidad. Es economista y trabaja en un banco; antes en un bar, al cuidado de personas mayores, en una heladería muchos años. La conocí nada más llegar, cuando hablaba un español casi natural, con esa pasmosa facilidad para los idiomas que tienen quienes vienen del este de Europa. Yo era su profesor, y un día, al salir de clase, quiso mostrarme un vídeo en su ordenador. Duraba unos treinta segundos. Las imágenes tras un bombardeo de la OTAN en su ciudad, grabadas por alguien cámara en mano, pasaron ante mis ojos. Personas que, por alguna circunstancia, no habían llegado a un refugio estaban heridas, mutiladas, muertas. De fondo se oía la sirena de aviso.

–Esto es la guerra –me dijo ella–. ¿Y sabes? La echo de menos. A veces.

No le dije nada. Se tomó unos segundos antes de proseguir. Me dijo:

–Cuando los bombardeos, la gente bajaba al sótano del edificio. Allí se compartía todo: el miedo, la comida, los problemas. Éramos un grupo unido, había lágrimas y risas. Y muchas historias. La gente escuchaba y hablaba. Luego, al terminar la guerra, cambió la cosa. Nunca más se hicieron comentarios sobre las bombas y tampoco de nada más. Volvimos a vivir cada uno nuestra vida, sin importarnos los demás.

Henri vino de Abidjan, en Costa de Marfil. Tiene unos cuarenta años y tres hijos. Allí era camionero en una compañía cafetera, hasta que un día llegó a su casa y tuvo noticia de que su cuñado había sido asesinado esa mañana a machetazos por no poder pagar a un grupo armado una cantidad imposible de reunir. Al día siguiente vendrían a por él. Horrorizado, esa misma noche malvendió su camión y puso rumbo a Europa. Andando. Llegó a España seis meses después, tras haber pasado un sinfín de peripecias. Trabajó en la construcción en los años del boom y ahora en una cooperativa aceitera.

–En la guerra –me dijo–, piensas que tienes dos opciones para sobrevivir: entras en la lucha y te haces soldado o intentas vivir con ella mientras haces tu trabajo. Las dos son mentira. La diferencia es que si eres soldado, vas tú a buscar la muerte, y si eres civil, la muerte te busca a ti.

Ramin es iraquí. Es médico traumatólogo ya jubilado, trabajó muchos años en un hospital de Londres. Tendrá setenta y algunos años, pero aparenta un poco más de los cincuenta. Él lo achaca a una dieta vegana estricta, que se salta una vez al mes, cuando acude a una pizzería a tomarse una cuatro quesos familiar para él solo. Condición necesaria para ello es invitar a otra a un amigo y después tomar unas cervezas. En esta segunda parte estamos, trasegando una alemana de trigo:

–Mis hijos no quieren saber nada de nuestro país. Y les entiendo. Son tantos años de guerra, de muertes, de miedo. Ellos se fueron pequeños de allí, se han educado en Reino Unido. Saben el idioma y nuestras costumbres, no las han olvidado, no es eso. Es que tienen que hacer su propia vida, y en Irak es muy difícil. La gente lo intenta, claro. Yo lo intenté también. Soy médico y trabajé mucho allí, salvé muchas vidas; otras no pude, y me pesan. Sí, eso es la guerra. Un peso para siempre.

Bebe de un trago lo que le queda de cerveza y pide otra ronda. Le gusta celebrar que sigue vivo. Fue herido dos veces, encarcelado en tres ocasiones; no habla de ello, pero también sufrió tortura. Por parte de unos y de otros. Dos veces construyó una casa: la primera fue destruida en un bombardeo y de la segunda fue expulsado.

–Málaga –dice, mientras contempla cómo el camarero llena los vasos– me gusta mucho. En ella se puede vivir.