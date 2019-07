Irlanda y el logo de La 1

Es necesario ampliar el logo de La 1. Hacerlo mucho más grande, que ocupe toda la parte inferior derecha de la pantalla durante sus emisiones. De esta forma quizá impidamos que la telebasura bombardee la cadena principal de nuestra televisión pública. La idea no es mía, se le ocurrió a Éamon de Valera, presidente de Irlanda durante la Segunda Guerra Mundial. La república irlandesa había conseguido mantenerse neutral durante la confrontación, y, sin embargo, en ocasiones sufría ataques de la Luftwaffe, la aviación alemana, que, en su empeño por bombardear la Irlanda del Norte del Reino Unido, a veces se despistaba y bombardeaba también la Irlanda de De Valera. Para evitarlo, el presidente mandó construir en muchos puntos del territorio unos letreros gigantes, que pudieran ver los pilotos desde sus cabinas, con la palabra «Eire». Así, los soldados alemanes sabrían que estaban sobrevolando la Irlanda neutral y guardarían sus ataques para la Irlanda del Norte enemiga. «Lazos de sangre» es un ataque contra los espectadores que, por error, la telebasura ha dejado caer sobre Televisión Española. Cada semana está dedicado a una saga –los Martínez de Irujo, los Obregón, los Thyssen– y se acompaña de un debate dirigido por Boris Izaguirre que es exactamente como ustedes se lo están imaginando. Sus contenidos son profundamente irrelevantes, cuando no abiertamente clasistas. Su ideología es profundamente conservadora, cuando no abiertamente reaccionaria. TVE no debería competir en la batalla por esa audiencia, y, sin duda, la telebasura la ha bombardeado por error, ya que en realidad quería soltar «Lazos de sangre» sobre Telecinco, como le pasaba a la Luftwaffe con la República de Irlanda. Quizá el problema es que el logo de La 1 es muy pequeño, y desde el cielo no se distingue de los logos de Mediaset. Por eso digo que hay que ampliarlo mucho, como los carteles de De Valera, para que la telebasura tenga claro dónde debe y dónde no debe soltar sus desechos.