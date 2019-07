No tirar la toalla

En varias ocasiones, las cámaras televisivas enfocaron la cara de Susana Díaz, invitada especial a la no investidura de su compañero Pedro Sánchez. Sus expresiones son de lectura obligada. Por un lado, rictus de frustración porque no hay gobierno progresista y, por otro, alegría contenida porque no hay desgobierno dentro de un gobierno. Susana Díaz nunca quiso un gobierno con Podemos y mucho menos con los anticapitalistas, léase Teresa Rodríguez. Gobernar para cada día tragarse un sapo mañanero debe ser muy duro. Pedro Sánchez no lo ha querido. Habrá elecciones y veremos cómo responde el voto de izquierdas (Por favor, leer artículo del profesor Arcas en este mismo periódico). Habrá elecciones y el tsunami de la derecha, en el horizonte. La izquierda, por dos veces, masticará su desesperación. No se trata, ahora, de buscar culpables, sino de no arrojar la toalla. Lo ha dicho y afirmado Pedro Sánchez. ¿Qué hará Unidas Podemos, con Iglesias a la baja y sin credibilidad? ¿Cómo se puede afirmar, sin sonrojarse, que el PSOE ha traicionado muchas veces a sus votantes? ¿Y qué ha hecho Podemos con el 15 M?

Como el resultado estaba cantado, con gran refocileo de la derecha, tal cual demostraron Pablo Casado y Teodoro García (PP) que no paraban de contarse chistes (por lo que se reían) me detuve en ver las caras de algunos ministros en funciones, sobre todo las de Pepe Borrell y María Jesús Montero. Cuando en el aplauso a rabiar de la colla socialista a su jefe en el último momento de su no investidura, había cierta relajación en sus rostros. Con Podemos, ni a la Merendica de Abla (Almería). La cara de Carmen Calvo era pura tristeza. Nadia Calviño (Economía) la gran negociadora europea, incrédula, pero reconfortada. Y Dolores Delgado (Justicia) sin salir de su asombro, pero con cierta desgana. Pero nadie tan incrédula como la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con labios pintados de rojo intenso, incapaz de dar credibilidad a la propuesta rigoris norte de Pablo Iglesias poniendo en almoneda las políticas activas de empleo, que depende de las comunidades autónomas.

Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, le sacó los colores a Iglesias. Lastra, en la que yo nunca tuve mucha confianza, demostró tablas, oficio, rigor y sacó de sus casillas al profesor Iglesias que no pudo evitar ponerse más colorado que un tomate, en más de una ocasión. A nadie les gusta que le canten las cuarenta en bastos. El ministro de Cultura, el almeriense Guirao, debería escribir (en su cara había perplejidad) la crónica de una muerte política anunciada y además televisada en directo. Y no me refiero a Pedro Sánchez (no tira la toalla), sino a Pablo Iglesias, herido en su soberbia profesoral. Iglesias tiene un papelón por delante y se le notaba en su cara, en sus gestos nerviosos y cabeza baja que parecía haber tocado fondo, con no poco dolor. Veamos: sus socios de Izquierda Unida (Partido Comunista) irán a su aire, los anticapitalistas (Mayoral, Teresa Rodríguez, Kichi, etc.) le han puesto la cruz, los otrora socios de Mareas, Común, Compromís y no alienados tienen y diseñan hojas de ruta distintas. A Iglesias le queda su guardia pretoriana, con Irene Montero, Echenique y unos cuantos más pero está tocado. Por segunda vez impide un gobierno progresista y esta vez, tal y como le dijo Rufián (ERC), con renuncia a prebendas mollares, no precisamente unos floreros. Iglesias conseguirá que la derecha gane y Arrimadas con su banda de mariachis proclame que nada hay más glorioso y da tanto placer que cantar en la tómbola de la política el 155. Orgasmo político con Casado, Rivera y Abascal de partenairs políticos, bendiciendo a Iglesias porque les abre las puertas a la gobernanza. Después de lo sucedido en Murcia donde el PP y sobre todo Ciudadanos han tragado sapos y culebras, en España si es que la derecha suma (que puede ser el 10 de noviembre, fecha de nuevas elecciones) veremos a los aguerridos legionarios de Vox marcando el paso a la derecha acomplejadita. El hartazgo del electorado de izquierda no es sólo un riesgo, sino la evidencia que por dos veces pudo haber gobierno progresista y está hasta los cojones que haya dos posibles socios incapaces de entenderse.

Rivera, inquieto, nervioso, atropellando ideas y repitiéndolas hasta el asco, ya no sabe qué hacer para terminar con la sangría que sufre Ciudadanos, y que irá a más. De sus intervenciones, a las que no hizo caso la bancada socialista y menos Sánchez y su gobierno, solo queda palabras que lo definen: banda, infamia, pánico, sanchismo€ Ni una sola idea, ni una sola propuesta. Criminalizar al PSOE (acusarlo de banda) es un nuevo error, seguramente muy lejano de la acreditada moderación de sus votantes y del origen de su partido (Carreras, Soto, Walls, etc.) Lo peor que le puede pasar a un político es perder su credibilidad y Rivera se lo gana día a día.