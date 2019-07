'Admirado ante María Zambrano', por Pablo Osés Azcona

Estoy abducido por su estilo. En cualquier tema el 20% de los aspectos los conozco. Pero ahí surge la capacidad de Zambrano. Indica una multitud de miradas diferentes , profundas, sugestivas y muy nuevas para mí, que me enamoran. Hay muchos ejemplos de autores también entusiasmados por ella por su trato y por su pensamiento, Cioran, Bergamín, etc. También mi admiración hacia ella es mayor de la que he experimentado ante cualquier otro autor. Lo cual es muchísimo decir, pero en lo que me reafirmo. Tanta que hace poco se me ha ocurrido que quisiera poder vivir hasta tener tiempo para estudiar y «entender» todos sus escritos. Pensaba hacer una antología de sus frases geniales. Puede ser una idea. Para los malagueños gracias a la estación es su nombre el que más nos suena. Nos vendría bien conocerla más. En la misma estación hay unas paredes inmensas anteriormente con textos sugestivos que alguien mandó borrar. Se deberían volver a ocupar esta vez con algunas de las geniales frases de María Zambrano. Que nos cautiven para seguir leyéndola.